Nie pozwól, by wakacyjny odpoczynek zrujnował włosy

Wakacyjny odpoczynek, choć wyczekiwany cały rok, może bardzo negatywnie odbić się na stanie naszych włosów, zwłaszcza, jeśli zamierzamy zażywać kąpieli w basenie czy morzu. Połączenie tych aktywności z palącym słońcem to już niemal pewność, że z urlopu wrócimy z kosmykami w gorszym stanie. Na szczęście można się przed tym zabezpieczyć. Trycholożka Olga Poniatowska, która prowadzi konto na Instagramie @towietrycholog przygotowała przydatny post, w którym dokładnie wytłumaczyła, czego używać i jak zabezpieczać włosy przed szkodliwym działaniem promieniowania i wody. To zdecydowanie musi działać, bo sama specjalistka często nagrywa z egzotycznych miejsc i stosuje się do wszystkich wytycznych, dzięki czemu może pochwalić się gładkimi, długimi i wypielęgnowanymi włosami.

Tak uchronisz włosy przed uszkodzeniami od wody i słońca

Mgiełka SPF do włosów to absolutnie niezbędny kosmetyk podczas każdego wyjazdu 123RF/PICSEL

- Jeśli masz przedziałek lub przerzedzenia, zacznij od nałożenia mgiełki SPF z filtrem 50, a następnie nałóż na włosy suchy olejek z filtrami UV - zaleca na swojej rolce specjalistka. Radzi, by zamknąć oczy i usta, dokładnie pokryć sprayem całe włosy, a następnie je związać w ulubioną fryzurę, np. kok lub warkocz. - I tak możemy pływać - mówi.

Po wyjściu z wody wykonaj ważny krok

Po orzeźwiającej kąpieli w morzu, basenie lub jeziorze trycholożka radzi, by pamiętać także o kolejnych krokach. - Po wyjściu z wody, jeśli nadal przebywasz na słońcu, to nałóż ponownie suchy olejek z filtrami UV bo teraz masz mokre włosy. A mokre włosy są jeszcze bardziej narażone na fotouszkodzenia. One powodują na włosach nieodwracalne zniszczenia - ostrzega specjalistka.

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Stosując jedynie te dwa kosmetyki oraz pamiętając o nakryciu głowy, możemy ochronić włosy, by po powrocie z wymarzonych wakacji nie musieć mierzyć się z przerzedzeniami, łamliwością i suchością kosmyków.

Stosujecie ochronę przeciwsłoneczną i nawilżanie włosów przed i po kąpielach w basenie czy morzu?

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