Spis treści: Jak słońce działa na skórę? Ochrona dłoni przed promieniowaniem UV. Jak często je smarować?

Jak słońce działa na skórę?

Urodowi eksperci od lat alarmują, jak negatywnie działa na skórę promieniowanie słoneczne. Najbardziej szkodzi wtedy, gdy wystawiamy ciało na jego bezpośrednie działanie w godzinach najwyższego natężenia - między 10:00-16:00. Nadmierna eskpozycja na słońce skutkuje nie tylko bolesnymi poparzeniami, ale także osłabia układ odpornościowy, powoduje szybsze starzenie się skóry i może pogarszania wzrok. Najgroźniejszym długofalowym skutkiem intensywnego opalania się są nowotwory - szczególnie czerniak. Promieniowanie UV działa też fatalnie na wygląd - dociera głęboko, niszcząc włókna kolagenowe przez co skóra traci elastyczność, staje się wiotka, szorstka i pokrywa głębokimi zmarszczkami.

Coraz więcej kobiet w obawie przed pojawianiem się posłonecznych przebarwień czy nierówności stosuje kosmetyki do twarzy z wysokim filtrem przeciwsłonecznym - również w okresie jesienno-zimowym. Często jednak zapomina się o strefach takich jak dłonie, które wystawiane są na słońce przez większość dni w roku. Jak zatem skutecznie chronić je przed promieniowaniem?

Ochrona dłoni przed promieniowaniem UV. Jak często je smarować?

Starzenie się dłoni przebiega podobnie, jak w przypadku innych partii ciała, jednak zmarszczki na rękach mogą zacząć być widoczne zdecydowanie wcześniej. Naskórek jest tak bowiem wyjątkowo delikatny i występuje mniej podściółki tłuszczowej, która mogłaby ją skompensować. Ciemne przebarwienia, widoczne na dłoniach - szczególnie u osób w średnim i podeszłym wieku są najczęściej wynikiem fotostarzenia. Z tego też względu kosmetolodzy i dermatolodzy zalecają, aby dbać o nie tak samo jak o twarz i stosować produkty z SPF. Tylko jak je aplikować, aby chroniły skórę przez cały dzień?

Krem z SPF 50 to "must have" na lato. Stosuj również na szyję i dłonie 123RF/PICSEL

Przede wszystkim wybierz dobrej jakości produkt z filtrem SPF 30 lub 50 i rozprowadzaj niewielką ilość po wierzchniej stronie dłoni - krem powinien szybko się wchłaniać i być niewyczuwalne na skórze. Z racji tego, że dłonie myjemy przynajmniej kilka razy dziennie, zabieg ten warto powtarzać wielokrotnie, zwłaszcza po kontakcie z wodą. Na rynku dostępnych jest też wiele kremów wodoodpornych, które zdecydowanie lepiej zdadzą egzamin.

Zwracaj też uwagę na skład kosmetyków jakich używasz i unikaj tych z dodatkiem substancji zapachowych czy alkoholu - mogą one bowiem wywoływać podrażnienia i wysuszać delikatną skórę na dłoniach.

Latem warto też przyłożyć się bardziej do pielęgnacji. Nie musisz wykonywać zabiegów w salonie kosmetycznym - wystarczy, że dwa razy w tygodniu zrobisz sobie domowe SPA dla dłoni. Aplikuj na noc maseczki z dodatkiem masła shea, olejku z jojoby czy arganowego, które zadziałają odżywczo, regenerująco i dogłębnie nawilżą skórę dłoni.

Czy smarujesz dłonie kremem z filtrem SPF? Tak, kilka razy dziennie Staram się o tym pamiętać Tylko na plaży Nie Zagłosuj





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat