Czy pastą do zębów można rozjaśnić włosy?

Trycholożka Olga Poniatowska wprost obala popularny mit, mówiąc:

Pasta do zębów, nawet ta wybielająca, nie ma takich stężeń substancji wybielających, które mogłyby realnie rozjaśnić włosy

Wybielające produkty zawierają co najwyżej śladowe ilości nadtlenku wodoru, podczas gdy profesjonalne rozjaśniacze mają jego stężenie nawet kilkadziesiąt czy kilkaset razy wyższe.

Co więcej, rozjaśnianie ciemnych włosów to proces wymagający czasu i powtarzania zabiegów - nawet w profesjonalnym salonie nie zawsze udaje się osiągnąć efekt za pierwszym razem.

Ekspertka przypomina też o prostym fakcie: gdyby pasta do zębów miała tak silne działanie wybielające, nasze dziąsła i szkliwo byłyby regularnie narażone na uszkodzenia.

Skutki eksperymentów mogą być groźne

Choć wiele osób w sieci pokazuje nagrania, na których pasta rzekomo "działa", to - jak podkreślają eksperci - w większości przypadków mamy do czynienia z manipulacją obrazu.

Efekt rozjaśnienia pasma to najczęściej kwestia światła lub filtrów, a nie faktycznej zmiany koloru włosów. Niestety, dla osób, które uwierzą w taki trik, konsekwencje mogą być poważne.

Pasta do zębów stosowana na skórę głowy czy włosy może powodować przesuszenie, podrażnienia, a nawet reakcje alergiczne. Włosy z kolei stają się matowe, łamliwe i trudne do regeneracji. W praktyce próba "oszczędności" na profesjonalnych kosmetykach kończy się często jeszcze większymi wydatkami na odbudowę włosów.

Nakładanie pasty do zębów na włosy może doprowadzić do ich łamania i matowienia 123RF/PICSEL

Rozjaśnianie włosów? Tylko w kontrolowanych warunkach

Internauci nie kryją zdziwienia, że ktoś decyduje się na tak ryzykowne eksperymenty.

"Pasty nie wybielają nawet zębów, a co dopiero włosy" - komentują użytkownicy, podkreślając, że filmiki z takimi trikami są bardziej przerażające niż zabawne. Coraz więcej osób zwraca też uwagę, że pogoń za internetową popularnością bywa niebezpieczna dla zdrowia.

Specjaliści zgodnie apelują: jeśli ktoś marzy o jaśniejszych włosach, powinien zgłosić się do fryzjera i skorzystać z bezpiecznych metod. Tylko profesjonalne preparaty, stosowane w odpowiednich warunkach, mogą zagwarantować pożądany efekt bez ryzyka poważnych uszkodzeń włosów.

