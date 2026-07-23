Spis treści: Znalazła sposób na wieczną młodość? Shakira zachwyca Sekret promiennej cery Shakiry. Proste triki na piękną skórę Trik Shakiry na suchą skórę. Sięga po konkretny produkt

Znalazła sposób na wieczną młodość? Shakira zachwyca

W sieci zawrzało. Media społecznościowe wypełniły się zdjęciami porównującymi wygląd Shakiry z 2006 roku, kiedy to wspólnie z Wyclefem Jeanem wylansowała hymn Mistrzostw Świata "Hips don't lie". Zdaniem kibiców i fanów piosenkarka niewiele się od tego czasu zmieniła. "Jak ona to robi?" - zastanawiali się niektórzy internauci. Promienna i młodzieńcza cera Shakiry stały się - oprócz występu z utworem "Dai Dai" podczas haltime show - jednym z najgorętszych tematów w internecie.

Jak Shakira dba o cerę? Okazuje się, że jej rutyna pielęgnacyjna wcale nie należy do skomplikowanych. Kolumbijka ma 49 lat, a wiele osób z pewnością oceniłoby, że ma 10 lat mniej. Odkryła sposób na wieczną młodość? Piosenkarka stawia na trzy sprawdzone kosmetyki, przed pójściem spać pamięta o żelaznej zasadzie. Oto tajniki pielęgnacji twarzy Shakiry, bez których piosenkarka nie może się obejść.

Shakira CHRISTOPHE SIMON AFP

Sekret promiennej cery Shakiry. Proste triki na piękną skórę

Pierwsza, złota zasada dbania o cerę? Shakira przed pójściem spać wykonuje staranny demakijaż. W rozmowie z "Allure" przyznała, że jednym z najważniejszych punktów dbania o skórę twarzy jest masaż. Gwiazda wykonuje go przy pomocy bogatego w przeciwutleniacze oleju marula. Chociaż podczas koncertów, sesji zdjęciowych i branżowych eventów ma starannie wykonany makijaż, na co dzień z niego rezygnuje. Piosenkarka nie lubi bez powodu obciążać skóry. Jeśli musi, to podkład nakłada tylko w niektórych miejscach twarzy. Do tego dobiera nawilżającą pomadkę lub błyszczyk i subtelny róż do policzków.

Trik Shakiry na suchą skórę. Sięga po konkretny produkt

Shakira na co dzień sięga po serum z witaminą C, które przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji czy makijaż. Składnik jest pomocny w rozjaśnianiu przebarwień, opóźnia powstawanie zmarszczek i pozytywnie wpływa na produkcję kolagenu. Piosenkarka nakłada też sporo kremu nawilżającego, jeśli zależy jej na intensywnym odżywieniu skóry. Odpowiednie nawilżenie to podstawa pielęgnacji, dlatego Shakira krem stosuje na noc i jako bazę pod makijaż.

Kolejny ulubiony kosmetyk Kolumbijki to krem z filtrem. Shakira zawsze wybiera najwyższy filtr SPF, jaki znajdzie w aptece. Nakłada go każdego dnia - w ten prosty sposób chroni skórę przed działaniem słońca. Promieniowanie słoneczne odpowiada za przedwczesne starzenie się skóry, więc po taki kosmetyk warto sięgać nie tylko latem, ale przez cały rok.

Trik Shakiry na suchą skórę? Witamina E. "Kupuję kapsułki z apteki i wyciskam je prosto na skórę" - powiedziała w rozmowie z "InStyle". Wspomniana witamina to silny antyoksydant, który zmniejsza działanie wolnych rodników i zapobiega procesom fotostarzenia skóry. Dodatkowo, wspomaga produkcję kolagenu i chroni skórę przed stresem oksydacyjnym.

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