Spis treści: Spalony przedziałek? Ten problem dotyczy coraz większej liczby kobiet Czy krem z filtrem do twarzy można nakładać na przedziałek? Nie tylko przedziałek. O tych miejscach zapominamy najczęściej

Spalony przedziałek? Ten problem dotyczy coraz większej liczby kobiet

Moda na idealnie gładkie fryzury typu sleek bun z równym przedziałkiem sprawia, że stylizując włosy, odsłaniamy coraz większą część skóry głowy, która w słoneczne dni jest szczególnie narażona na szkodliwe działanie promieni UV.

Podczas mojego ostatniego wakacyjnego wyjazdu po raz pierwszy w życiu spaliłam sobie właśnie przedziałek. Był to jedyny fragment mojej skóry, którego nie zabezpieczyłam kremem z filtrem SPF. Efekt? Kilka dni bólu, dyskomfort przy myciu włosów i złuszczająca się skóra przypominająca łupież. Gdy poruszyłam ten temat w mediach społecznościowych, okazało się, że wiele kobiet ma podobne doświadczenia.

Zapytałam więc kosmetolożkę, jak najlepiej chronić przedziałek przed słońcem.

- Najskuteczniejsze rozwiązanie to fizyczna osłona, czyli nakrycie głowy z szerokim rondem lub daszkiem, uzupełnione o produkt z filtrem SPF. Bardzo ważne jest jednak wybranie lekkiej formuły, np. emulsyjnej, aby nie obciążyć owłosionej skóry głowy. Przy dłuższej ekspozycji na słońce, podczas plażowania, pracy w ogrodzie czy aktywności na świeżym powietrzu, należy połączyć nakrycie głowy z ponowną aplikacją produktu SPF co dwie godziny - tłumaczy Małgorzata Misiejuk, kosmetolożka BasicLab.

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Czy krem z filtrem do twarzy można nakładać na przedziałek?

Dla wielu osób nakładanie kremu z filtrem na skórę głowy może wydawać się dość nietypowe. Najczęściej pojawia się obawa, że kosmetyk obciąży włosy i sprawi, że będą wyglądały na przetłuszczone. Jak jednak wyjaśnia ekspertka, wcale nie trzeba od razu kupować specjalnego preparatu przeznaczonego wyłącznie do skóry głowy. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół:

- W tej kwestii decyduje przede wszystkim konsystencja produktu, a nie to, że jest to kosmetyk przeznaczony do twarzy. Bogate, okluzyjne kremy SPF rzeczywiście nie sprawdzą się na owłosionej skórze głowy, ponieważ pozostawiają uczucie tłustych włosów i mogą obciążać ich nasadę. Natomiast lekki filtr SPF do twarzy w formule emulsyjnej, o szybko wchłaniającej się konsystencji, może być bezpiecznie stosowany na przedziałek, nie pozostawiając efektu lepkości ani obciążenia - wyjaśnia nam kosmetolożka.

Na skórę głowy najlepiej sprawdzi się lekki filtr SPF do twarzy 123RF/PICSEL

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Nie tylko przedziałek. O tych miejscach zapominamy najczęściej

Świadomość dotycząca ochrony przeciwsłonecznej z roku na rok rośnie i coraz więcej osób stosuje kremy z filtrem nie tylko podczas wakacji. Mimo to wciąż wiele osób popełnia błędy przy aplikacji SPF-ów.

- W praktyce filtr trafia głównie na środkową część twarzy, a strefy brzeżne pozostają nieosłonięte. Najczęściej pomijane obszary to uszy, szczególnie górna krawędź małżowiny, powieki i skóra pod oczami, wargi, kark, linia włosów i przedziałek, grzbiety dłoni oraz stopy noszące sandały - wymienia ekspertka.

Jak podkreśla, to właśnie te partie skóry są wyjątkowo podatne na uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV.

- To miejsca płaskie, o cienkiej skórze i niewielkiej liczbie gruczołów łojowych. Są bardziej podatne na uszkodzenia posłoneczne, a jednocześnie bardzo łatwo je pominąć podczas szybkiej aplikacji produktu z filtrem - dodaje.

Na koniec kosmetolożka zwraca uwagę na prosty nawyk, który może pomóc uniknąć poparzeń słonecznych w najbardziej problematycznych miejscach.

- Podczas porannej aplikacji SPF warto świadomie rozprowadzić produkt po całym konturze twarzy (od linii włosów, przez uszy, aż po kark) zamiast ograniczać się wyłącznie do policzków, czoła i nosa - podsumowuje Małgorzata Misiejuk.

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL