Jak kręcić włosy bez użycia ciepła?

Zmieniające się urodowe trendy potrafią zaskakiwać. Jeszcze kilkanaście lat temu Polki nie wyobrażały sobie życia bez prostownicy czy lokówki. Dzisiejsza moda na naturalność i prostotę w makijażu i ubiorze, tyczy się także włosów. Kobiety coraz częściej rezygnują z intensywnych, niszczących kosmyki zabiegów fryzjerskich, a farbowanie ograniczają do absolutnego minimum.

W pielęgnacji coraz chętniej sięgają po naturalne kosmetyki, a zamiast palić włosy nagrzanymi do 200 st. C płytkami urządzeń fryzjerskich, wybierają rozwiązania, które dają podobny efekt, a jednocześnie wyglądają naturalnie i nie pogarszają ich kondycji. Aby ułatwić kobietom układanie fryzur bez konieczności mozolnego, codziennego nawijalnia kosmyków na lokówkę, wymyślono, by do ich stylizacji używać jednego wałka - lub paska od szlafroka.

Trik ten stosują już od dawna influencerki oraz polskie gwiazdy i chwalą za wygodę, trwałość i łatwość zakładania. Jak konkretnie należy założyć pasek, aby fryzura wyglądała estetycznie, a przede wszystkim wytrzymała cały dzień albo i dłużej?

Jak prawidłowo zakładać pasek od szlafroka na włosy?

Zacznijmy od tego, że patent na kręcenie włosów paskiem od szlafroka sprawdzi się w przypadku fryzur średniej długości (do ramion) lub długich. Technika zakładania jest naprawdę bardzo prosta, jednak wymaga wprawy. Za pierwszym razem może być czasochłonna, jednak z czasem będzie zajmować dosłownie kilka minut. Warto wziąć po uwagę, że włosy, które zamieszczasz zakręcić powinny być świeżo umyte i wysuszone, ale nie muszą być idealnie suche. Oprócz paska od szlafroka warto mieć także dużą spinkę (klamrę) oraz dwie gumki do włosów.

W pierwszej kolejności podziel włosy na dwie części i zrób dwa kucyki. Weź pasek od szlafroka i umieść jego środek na czubku głowy i przypnij klamrą w tym miejscu, tak aby po obu stronach zwisały dwa równe końce. Teraz możesz zabrać się do kręcenia.

Niewielkie pasma włosów zawijaj na pasek do zewnątrz. Pamięta, aby zawijać je dość ciasno, bo w trakcie noszenia mogą się nieco poluzować. Na końcu zabezpiecz końce gumką, którą wcześniej wiązałaś kucyka. To samo zrób na drugiej stronie głowy. Na końcu dwa zakręcone "kikuty" możesz razem złączyć z tyłu głowy za pomocą większej frotki.

Aby efekt końcowy był zadowalający, włosy powinny być zakręcone na wałek czy pasek przez minimum 8 godzin, więc najlepiej założyć go na noc. Rano wystarczy, że zdejmiesz pasek, przeczeszesz włosy przebiegiem i ewentualnie delikatnie spryskasz lakierem lub sprayem teksturyzującym. Ten trik to sposób na pięknie ułożone, a jednocześnie zdrowe i zadbane włosy, a efekt ten osiągniesz bez trudu i niskim kosztem.

