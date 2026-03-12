Najczęstszy problem, gdy kończy się zima

Pękające pięty to częsty problem, który szczególnie daje o sobie znać po zimie, gdy skóra stóp jest przesuszona i zrogowaciała. Suche powietrze, niewłaściwe obuwie czy brak regularnej pielęgnacji sprawiają, że skóra na piętach staje się twarda, traci elastyczność i zaczyna pękać. Warto jednak zadbać o stopy jeszcze przed sezonem sandałów i klapek - odpowiednia pielęgnacja może szybko przywrócić im gładkość i zdrowy wygląd. Eksperci podkreślają, że w wielu przypadkach wystarczy kilka prostych kroków wykonywanych regularnie, aby pozbyć się zrogowaciałej skóry i zapobiec powstawaniu nowych pęknięć.

4 kroki by odmienić stopy na wiosnę

1. Moczenie i zmiękczenie skóry

To pierwszy i najważniejszy krok w drodze po miękkie i nawilżone stopy 123RF/PICSEL

Raz w tygodniu warto poświęcić kilkanaście minut na kąpiel stóp w ciepłej wodzie. Moczenie przez około 10-15 minut zmiękcza zrogowaciałą skórę i przygotowuje ją do dalszej pielęgnacji. Dzięki temu usuwanie martwego naskórka jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

2. Delikatne złuszczanie martwego naskórka

Pumeks lub tarka poradzą sobie ze zrogowaciałym naskórkiem 123RF/PICSEL

Po kąpieli można użyć pumeksu lub tarki do stóp, aby usunąć zgrubiałą skórę na piętach. Regularne, ale delikatne złuszczanie pomaga zapobiegać jej nadmiernemu gromadzeniu się, które prowadzi do pęknięć.

3. Codzienne nawilżanie

Zwróć uwagę na skład kremu do stóp - mocznik zadziała najlepiej 123RF/PICSEL

Kluczowym elementem pielęgnacji jest codzienne stosowanie kremu do stóp. Najlepiej wybierać preparaty z mocznikiem lub kwasem mlekowym, które jednocześnie nawilżają i pomagają zmiękczyć twardą skórę. Regularne nawilżanie zwiększa elastyczność skóry i zmniejsza ryzyko ponownego pękania pięt.

4. Odpowiednie obuwie i regularna pielęgnacja

Nie tylko kosmetyki mają znaczenie - ważne jest także dobrze dopasowane obuwie. Buty powinny stabilizować piętę i nie powodować nadmiernego nacisku ani tarcia. Dodatkowo warto traktować pielęgnację stóp jak stały element rutyny - regularne złuszczanie i nawilżanie pomagają utrzymać je gładkie przez cały sezon wiosenno-letni.

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Mongołka o dorastaniu w Polsce: Byłam inna, czułam się gorsza INTERIA.PL