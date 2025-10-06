Spis treści: Dlaczego warto zrobić maseczkę z awokado? Awokado - jakie ma właściwości? Przeciwzmarszczkowa maseczka z awokado Jakie efekty daje maseczka z awokado?

Dlaczego warto zrobić maseczkę z awokado?

Przeprowadzone w 2022 r. badania, opublikowane w artykule naukowym w National Library of Medicine dowodzą, że awokado to owoc zbawiennie wpływający na stan i kondycję skóry. Działa zarówno wtedy, gdy jest spożywany, jak również zewnętrznie - pod postacią kosmetyków. Składniki w nim zawarte opóźniają procesy starzenia i poprawiają jędrność naskórka. Domowa maseczka z awokado będzie więc genialnym i niedrogim specyfikiem przeciwzmarszczkowym - zarówno dla kobiet dojrzałych jak i tych, u których pierwsze oznaki starzenia dopiero się pojawiają.

Awokado - jakie ma właściwości?

Awokado to bezdyskusyjnie jeden z najzdrowszych owoców. Jest cennym źródłem:

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych

karotenoidów

związków fenolowych

witamin: E i C - będących silnymi antyoksydantami

W doświadczeniu przeprowadzonym kilka lat temu zbadano wpływ awokado w codziennej diecie na skórę kobiet w wieku 27-73 lat. Po 8 tygodniach okazało się, że procesy starzenia ich skóry uległy spowolnieniu. Kobiety zauważyły ponadto poprawę w jędrności i elastyczności skóry, skóra stała się bardziej promienna i wyglądała zdrowiej.

Pamiętaj, aby przed nałożeniem maseczki dobrze oczyścić twarz 123RF/PICSEL

Przeciwzmarszczkowa maseczka z awokado

Poza włączeniem awokado do codziennego jadłospisu, warto zastosować ten owoc w pielęgnacji. Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie preparaty, ponieważ skuteczny, przeciwzmarszczkowy kosmetyk zrobisz tanim kosztem, w domowych warunkach. Poza awokado potrzebne będą tylko dwa łatwo dostępne składniki.

Składniki łyżeczka miodu

łyżeczka jogurtu naturalnego

pół dojrzałego awokado

Awokado rozgnieć widelcem na gładką papkę, dodaj miód i jogurt. Wszystko razem wymieszaj. Przed nałożeniem maseczki dokładnie oczyść i osusz skórę twarzy. Maskę z awokado nakładaj na całą twarz, omijając okolice oczu i ust i pozostaw na ok. 15-20 min. Po tym czasie zmyj letnią wodą i osusz ręcznikiem.

Jakie efekty daje maseczka z awokado?

Pierwsze efekty w postaci jędrniejszej skóry, po stosowaniu maseczki z awokado będziesz widzieć już po 3-4 aplikacjach. Gdy nałożysz ją po raz pierwszy zauważysz natomiast, że twoja skóra jest bardziej promienna i miękka w dotyku. Maseczka ta poza działaniem liftingującym pomaga także walce z niedoskonałościami i zapewnia długotrwałe nawilżenie. Miód w niej obecny działa bowiem antybakteryjnie, a kwas mlekowy z jogurtu złuszcza martwe naskórki, działa kojąco i dodaje skórze blasku.

