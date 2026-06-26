Spis treści: Domowa maseczka na pięty z kuchennych składników Co daje nocna kuracja? Trik przed nałożeniem maseczki. Ten krok zwiększy efekt Nie tylko maseczka. Codzienne nawyki dla gładkich pięt

Domowa maseczka na pięty z kuchennych składników

Najprostsza, a jednocześnie bardzo skuteczna maseczka wykorzystuje składniki, które większość osób ma w domu.

Przygotuj:

1 łyżkę miodu,

1 łyżkę oliwy z oliwek extra virgin,

1 łyżeczkę świeżego soku z cytryny.

Miód działa jak naturalny humektant - przyciąga wodę i pomaga zatrzymać ją w naskórku. Oliwa dostarcza lipidów, które wzmacniają barierę ochronną skóry, natomiast niewielka ilość soku z cytryny zawiera kwasy owocowe delikatnie wspomagające wygładzenie powierzchni pięt. Dermatolodzy podkreślają jednak, że cytryny nie należy stosować na popękaną lub podrażnioną skórę, ponieważ może powodować pieczenie.

Dokładnie wymieszaj składniki i nałóż grubą warstwę na pięty. Następnie owiń stopy folią spożywczą lub załóż bawełniane skarpety. Pozostaw maseczkę na całą noc, a rano zmyj letnią wodą i nałóż lekki krem nawilżający.

Co daje nocna kuracja?

Największą zaletą nocnej pielęgnacji jest czas jej trwania - podczas snu skóra naturalnie intensywniej się regeneruje, a maseczka ma kilka godzin na działanie, wchłanianie się. Dodatkowo założone skarpetki ograniczają odparowywanie wody i tworzą efekt delikatnej okluzji, dzięki czemu składniki aktywne lepiej wnikają w zrogowaciały naskórek. To właśnie dlatego rano pięty są wyraźnie bardziej miękkie, gładsze i mniej napięte.

Warto jednak pamiętać, że jedna noc nie usunie wielomiesięcznych zrogowaceń. Najlepsze efekty pojawiają się po regularnym stosowaniu kuracji raz lub dwa razy w tygodniu.

Trik przed nałożeniem maseczki. Ten krok zwiększy efekt

To właśnie ten etap najczęściej pomijamy, a ma ogromny wpływ na skuteczność pielęgnacji.

Przed nałożeniem maseczki zanurz stopy na 10-15 minut w ciepłej wodzie. Możesz dodać do niej odrobinę soli Epsom lub kilka kropli delikatnego płynu myjącego. Następnie dokładnie osusz stopy i bardzo delikatnie usuń tylko rozmiękczony martwy naskórek tarką lub pumeksem.

Nie ścieraj pięt zbyt mocno. Specjaliści od pielęgnacji stóp zwracają uwagę, że agresywne usuwanie zrogowaceń często przynosi odwrotny efekt, bo skóra zaczyna się bronić i produkuje jeszcze grubszą warstwę naskórka.

Dopiero po takim przygotowaniu warto nałożyć maseczkę. Dzięki temu składniki odżywcze łatwiej docierają do skóry.

Maseczka z miodem, oliwą i cytryną na suche pięty 123RF/PICSEL

Nie tylko maseczka. Codzienne nawyki dla gładkich pięt

Nawet najlepsza domowa kuracja nie pomoże na długo, jeśli każdego dnia popełniamy błędy pielęgnacyjne.

Tymczasem kilka prostych nawyków przyniesie efekt, jakiego oczekujesz. Liczy się przede wszystkim:

codzienne nakładanie kremu do stóp po kąpieli,

noszenie wygodnego obuwia, które nie powoduje nadmiernego tarcia,

unikanie długiego chodzenia boso po twardych powierzchniach,

regularne picie wody, ponieważ odwodnienie organizmu odbija się również na kondycji skóry,

delikatne złuszczanie raz w tygodniu zamiast intensywnego ścierania raz na kilka miesięcy.

Jeżeli pięty mają głębokie pęknięcia, krwawią lub sprawiają ból podczas chodzenia, domowe sposoby mogą nie wystarczyć. W takiej sytuacji lepiej skonsultować się z podologiem lub dermatologiem, ponieważ problem może wymagać specjalistycznej pielęgnacji, a nawet leczenia.

Pielęgnacja ma ogromne znaczenie dla kondycji i wyglądu stóp latem, ale pamiętaj przy tym o innych, zdrowych nawykach. Sięgnięcie po krem z wysokim stężeniem mocznika czy wykupienie serii zabiegów podologicznych to czasem najlepszy/najszybszy sposób na regenerację pięt, ale nocna maseczka świetnie sprawdzi się jako ich uzupełnienie.





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