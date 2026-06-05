Jak Francuzki dbają o urodę? To urodzone minimalistki

Francuzki nazywane są największymi minimalistkami na świecie. Co ciekawe, dotyczy to zarówno ich stylizacji i modowych wyborów jak i pielęgnacji oraz makijażu. Francuskie kobiety stawiają na naturalność, indywidualnie dobraną pielęgnację i ochronę skóry.

Sekretem Francuzek jest przede wszystkim zadbana i wypielęgnowana cera w doskonałej kondycji. To właśnie pielęgnacja jest dla nich priorytetem - mogą wyjść z domu bez cienia makijażu, ale nigdy nie zapomną o kremie czy rutynie oczyszczającej. Francuski są też wielkimi fankami produktów aptecznych i sięgają po nie zdecydowanie częściej niż po drogeryjne hity.

Podstawą pielęgnacji jest dla Francuzek dokładne oczyszczanie cery - nigdy nie kładą się spać w makijażu, oczyszczają twarz rano oraz wieczorem, używając do tego delikatnych wód micelarnych. Są też oddanymi fankami kosmetyków z bardzo prostymi, minimalistycznymi wręcz i hipoalergicznymi formułami - w ich kosmetyczkach znajdziemy zarówno kremy jak i sera, toniki i maseczki. Jeśli przyzwyczają się już do konkretnego kosmetyku i widzą, że ma on zbawienny wpływ na ich cerę, są w stanie wydać naprawdę sporo pieniędzy - zaoszczędzą je zresztą na "kolorówce", do której nie przywiązują większej wagi.

Francuzki nazywane są największymi minimalistkami na świecie 123RF/PICSEL

Podstawą pielęgnacji dla Francuzek jest także ochrona przeciwsłoneczna (SPF). Nie wychodzą z domu bez użycia kremu z wysokim filtrem i, w przeciwieństwie do wielu Polek, robią to przez cały rok, chcąc opóźnić procesy starzenia.

Co ciekawe, Francuzki zaczynają dbać o skórę bardzo wcześnie i stosują pielęgnację przeciwstarzeniową już po ukończeniu dwudziestego roku życia.

Tak Francuzki dbają o skórę. Trzymają się trzech prostych nawyków, które dają efekt "glow"

Francuzki stawiają na mocne nawilżenie skóry i ochronę bariery hydrolipidowej. W ich kosmetyczkach królują więc kremy i sera nawilżające, które zapobiegają ucieczce wody ze skóry i sprawiają, że lśni ona zdrowym blaskiem.

Francuzki są też fankami minimalistycznych makijaży - według nich, skóra ma oddychać, wiec zamiast bardzo ciężkich podkładów, wybierają lekkie kremy BB. Podstawą makijażu "po francusku" jest korektor punktowy i róż, który nadaje skórze zdrowego wyglądu.

Tajemnicą młodego wyglądu cery Francuzek są także regularne masaże - zarówno te profesjonalne, w salonach kosmetycznych, jak i automasaże, które wykonują podczas nakładania kremu w domu. Pobudzają one krążenie i ujędrniają skórę, sprawiając, że wygląda zdrowiej, młodziej i zyskuje naturalny "glow".

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