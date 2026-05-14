Tak Japonki opóźniają starzenie skóry. Ich rytuały są zaskakująco proste

Natalia Jabłońska

Japońska pielęgnacja twarzy składa się z kilku etapów. Dzięki temu mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni zachwycają zadbaną i promienną cerą. Często zdarza się, że wyglądają na młodsze niż są w rzeczywistości. W czym tkwi sekret?

Japońska pielęgnacja od dawna znajduje się w centrum zainteresowania. Jej korzenie sięgają XVIII wieku, kiedy to za sprawą gejsz zaczęły pojawiać się rytuały związane z upiększaniem.

Na czym polega japońska pielęgnacja? Tym różni się od koreańskiej

J-beauty opiera się na elementach takich jak prostota, skuteczność, szacunek do natury. Japonki koncentrują się przede wszystkim na systematycznym dbaniu o skórę. Nie wchodzi w grę ekspresowe łagodzenie problemów z cerą, a utrzymanie zadbanej skóry przez lata. To nie tylko kwestia kosmetyków, ale również diety, redukcji stresu, odpowiedniego nawodnienia, jakości i higieny snu. Dlatego też rytuały pielęgnacyjne mają na celu również relaks. 

Japonki stosują "wody piękności" - nasycone ekstraktami roślinnymi płyny, lekkie, wolne od zapachu jak woda źródlana.
W ostatnim czasie popularność zyskały również rytuały koreańskie. Pomimo tego, że mają pewne punkty wspólne z japońską, nie należy uważać ich za jednakowe. Koreańska pielęgnacja składa się z wieloetapowej rutyny, która ma na celu osiągnięcie efektu gładkiej cery w myśl "glass skin". Japońska stawia na minimalizm i składa się tylko z kilku etapów. Tutaj efektem ma być miękka i ujędrniona skóra. Tego typu pielęgnacja ma przynosić długotrwałe rezultaty, a koreańska jest o wiele bardziej spontaniczna.

Składniki działają zbawiennie na cerę. Znajdują się w japońskich kosmetykach

Japońskie kosmetyki zazwyczaj zawierają azjatyckie rośliny i zioła o korzystnych dla cery właściwościach. To m.in.:

  • zielona herbata - chroni skórę przed działaniem wolnych rodników i promieniowaniem UV,
  • kwiat wiśni (sakura) - ma właściwości nawilżające i rozjaśniające,
  • ryż i algi morskie - pełne witamin i minerałów pomagających w regeneracji skóry.
Podstawą pielęgnacji u Japonek jest oczyszczanie i nawilżanie twarzy i szyi. Cały rytuał najczęściej składa się z pięciu etapów:

  1. Oczyszczanie - pierwszym punktem jest użycie olejku do demakijażu, który rozpuszcza makijaż i usuwa resztki kosmetyków. Kolejny krok to użycie żelu lub pianki oczyszczającej pory i usuwającej zanieczyszczenia skóry. Systematyczne złuszczanie martwego naskórka pozwala utrzymać skórę w świetnej kondycji i zapobiega powstawaniu niedoskonałościom,
  2. Tonizowanie - to kolejny ważny etap, w którym ważną rolę odgrywa tonik lub płyn micelarny. Tonizowanie przywraca naturalne pH skóry i nawilża ją,
  3. Serum - kosmetyk zawierający skoncentrowane składniki aktywne takie jak witamina C i E, kwas hialuronowy, peptydy i substancje poprawiające kondycję skóry. Nawilżają ją i ujędrniają. Japonki wybierają produkty dostosowane do potrzeb skóry, np. przeciwzmarszczkowe czy rozjaśniające.
  4. Krem nawilżający - dzięki niemu skóra nabiera elastyczności i jest mniej podatna na zmarszczki. Japonki dostosowują krem do potrzeb cery i pory dnia. Rano, przed nałożeniem makijażu stawiają na kremy o lekkiej formule, a wieczorem - regenerujące,
  5. Ochrona przed słońcem - bez tego kroku ani rusz! Japonki chronią skórę przed promieniowaniem UV przez cały rok. Codziennie stosują kremy z filtrem, co pomaga zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się skóry.
W Japonii do utrzymywania młodego wyglądu wykorzystuje się matchę, którą wieki temu stosowały także gejsze
