Spis treści: Urodowe "dolce vita", czyli styl życia Włoszek Pielęgnacja skóry to podstawa Naturalny kosmetyk, czyli oliwa Gęste włosy? W tym tkwi sekret włoskiej pielęgnacji

Urodowe "dolce vita", czyli styl życia Włoszek

Promienna cera zaczyna się w kuchni. Dieta to dla Włoszek klucz do zadbanej cery. Nim przyjrzymy się trzem prostym zasadom, dzięki którym mieszkanki Półwyspu Apenińskiego zachwycają promienną cerą i gęstymi włosami, weźmy pod lupę ich menu. Na talerzu Włoszek najczęściej lądują:

świeże warzywa, np. pomidory, cukinia, bakłażan, brokuły,

oliwa z oliwek,

cytrusy,

ryby,

pełnoziarnisty makaron,

zioła i przyprawy.

Warzywa to jeden z fundamentów włoskiej kuchni i stanowią podstawę diety śródziemnomorskiej. Są bogate w witaminy i antyoksydanty, które działają zbawiennie na kondycję skóry. Z kolei cytrusy to nie tylko źródło witaminy C, ale również witamin z grupy B, magnezu, potasu, wapnia i błonnika. Co więcej, są bogate w przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki. Ryby i owoce morza są źródłem kwasów omega-3 i cynku, a zioła i przyprawy mają działanie przeciwzapalne.

Włoskie SPA? Wystarczą trzy produkty, żeby dobrze wyglądać

Włoszki dbają też o odpowiednie nawodnienie - regularne picie wody, np. z dodatkiem cytryny również działa upiększająco na skórę, ale od wewnątrz.

Dieta to jedno. Ważna dla mieszkanek Italii jest również aktywność. Spacery znane jako "passegiata" są wręcz obowiązkowym elementem dnia. Dlaczego warto zainspirować się tym rytuałem? Sprawdźcie:

Włoszkom dbanie o siebie sprawia przyjemność. Dlatego też rytuały takie jak masaż twarzy, nakładanie kremu pod oczy i inne zabiegi pielęgnacyjne wpisują się w to idealnie. Są jednak tylko dodatkiem, bo zdrowa i promienna cera to jednak nie tylko efekt kosmetyków, ale przede wszystkim holistycznego podejścia. Jakim zasadom są wierne mieszkanki Italii?

Pielęgnacja skóry to podstawa

Włoszki zamiast wyrazistego makijażu stawiają raczej na taki, którego nie widać. Albo taki, który subtelnie podkreśla urodę. Na ważne okazje mocno podkreślają oczy, lubią też czerwoną szminkę. Nic z tych rzeczy nie wyglądałoby jednak spektakularnie, gdyby nie wypielęgnowana i zadbana skóra. Włoszki zwracają uwagę na jej potrzeby w zależności od wieku czy pory roku. Codzienna pielęgnacja to - obok diety i nawadniania - podstawa. Mieszkanki Półwyspu Apenińskiego stawiają na delikatne oczyszczanie (mleczka, olejki, emulsje), które nie narusza bariery hydrolipidowej. Lubią też sięgać po kosmetyki z naturalnym składem, m.in. z aloesem, wodą różaną, lawendą i oliwą z oliwek.

Włoszki nie potrzebują kosmetyczki. Stawiają na naturalność

Na półce z kosmetykami znajdują się też hydrolaty, mgiełki, serum i kremy (latem obowiązkowo z filtrem SPF). Włoszki są oszczędne w kwestii peelingów i maseczek - raz na tydzień taki zabieg w zupełności im wystarcza i nie obciąża skóry. To wszystko sprawia, że cera jest promienna, zadbana i w zasadzie nie potrzebuje mocnego makijażu.

Włoszki nie mogą się obejść też bez balsamów do ciała, kremów do rąk czy masełka do ust.

Naturalny kosmetyk, czyli oliwa

We Włoszech to absolutna podstawa, nie tylko w kuchni. Oliwa ma pełno cennych dla zdrowia właściwości, z których korzysta również skóra. Kosmetyki na jej bazie cieszą się wśród Włoszek szczególną popularnością - poprawiają kondycję skóry, dodają jej blasku, odżywiają i dodają miękkości. Oliwa jest bogata w kwasy omega-3, które działają przeciwzapalnie i wzmacniają hydrolipidowy płaszcz skóry. Dzięki sporej zawartości witamin i antyoksydantów, spowalnia procesy starzenia. Ważne: na twarz i ciało nie należy aplikować oliwy używanej do celów kuchennych, ponieważ może wywołać alergię. Lepiej sięgnąć po gotowe kosmetyki z oliwą, poddane wcześniej rygorystycznym badaniom.

Gęste włosy? W tym tkwi sekret włoskiej pielęgnacji

Włoszki zazwyczaj mogą się pochwalić naturalnie gęstymi włosami. Grube pasma nie wymagają żmudnej stylizacji, by zrobić efekt "wow". Nie oznacza to jednak, że można zaniedbać odpowiednią pielęgnację.

Sekret włoskich włosów? Mniej stylizacji, więcej autentyczności

Mieszkanki Italii stawiają na dobrze dobrane do rodzaju włosów szampony, maski i odżywki. Nie stosują szamponów z silikonami - stawiają na jak najbardziej naturalne składy. Lubią też sięgać po naturalne oleje. Zazwyczaj po umyciu nie suszą włosów, tylko pozostawiają do naturalnego wyschnięcia.

Włoszki raczej nie stylizują włosów na sztywno. Stawiają na ich naturalny urok - wybierają lekkie fale i kontrolowany nieład.

Jak widać, podejście mieszkanek Półwyspu Apenińskiego do pielęgnacji można podsumować dość krótko: mniej znaczy więcej.

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia

