Chcesz błyszczeć w święta? Pamiętaj o niecodziennym makijażu

Okres bożonarodzeniowy jak również Nowy Rok i karnawał, zachęcają kobiety do inwestowania w nowe kosmetyki kolorowe. Święta to bowiem czas, kiedy chcemy wyglądać i czuć się wyjątkowo. Dla wielu zwykły, typowo dzienny makijaż to za mało. Chcemy błyszczeć, czuć się atrakcyjnie i kobieco. Nic dziwnego - grudzień to jedyny tak wyjątkowy miesiąc w roku, a towarzysząca mu wzniosła atmosfera sprawia, że chcemy bardziej o siebie zadbać i podbudować tym samym swoją samoocenę. Nim wejdziesz w wir noworocznych postanowień, skup się na świątecznych przygotowaniach, zaplanuj stylizacje na ten wyjątkowy czas, jak również pomyśl o makijażu. Jeśli w twojej kosmetyczce z "kolorówką" brakuje dobrej jakości produktów, warto uzupełnić ją o nowe perełki.

Te trzy kosmetyki pomogą stworzyć iście świąteczny makijaż. Są niedrogie i trwałe

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i okresem karnawału, zapytaliśmy ekspertki w dziedzinie makijażu o to, w jakie kosmetyki kolorowe warto się zaopatrzyć się, aby stworzyć świąteczny "look". Wizażystka - Anna Zabawa, wskazała trzy niedrogie propozycje, które będą w stanie wyczarować imponujący i trwały makijaż w dosłownie kilka chwil.

1.Cienie z połyskiem

- Jeśli miałabym zacząć od jednego produktu, który w kilka sekund dodaje makijażowi świątecznego blasku, byłyby to zdecydowanie połyskujące cienie do powiek. Jakość drogeryjnych cieni w ostatnich latach naprawdę poszła do góry. Są drobno zmielone, dobrze się aplikują, są świetnie napigmentowane, co jeszcze niedawno było zarezerwowane głownie dla wyższej półki. Już za kilkanaście złotych można znaleźć pojedyncze kolory, które sprawdzą się zarówno w makijażu świątecznym, jak i w codziennych stylizacjach. Z mojego doświadczenie, polecam wybierać odcienie, które będą dla Was uniwersalne, takie, do których chętnie wrócicie również po świątecznym sezonie - wyjaśniła Anna Zabawa

2. Róż do policzków, który nada skórze blasku

W grudniu nasza skóra często traci wakacyjny blask, a zmęczenie całego roku bywa widoczne na twarzy. Róż do policzków to szybki sposób, by odświeżyć koloryt i dodać cerze promiennego, młodszego wyglądu. Są różne rodzaje m.in. róże w kamieniu, jak i kremowe, które w tym sezonie cieszą się szczególną popularnością, każdy z tych rodzajów pozwala w prosty sposób podkreślić naturalną urodę i dodać twarzy energii.

Kremowy róż sprawi, że cera będzie wyglądać promiennie i młodo

3. Podkreślający spojrzenie tusz do rzęs

- Trzecim kosmetykiem, którego nie może zabraknąć w świątecznej kosmetyczce, jest tusz do rzęs. W kilka chwil podkreśla spojrzenie i dodaje wyrazistości. Na rynku dostępne są rożne tusze przez wydłużające, pogrubiające i podkręcające, a kolorowe tusze, które kiedyś były modne, znów wracają do makijażowych trendów, dodając spojrzeniu świeżości. Różne rodzaje szczoteczek pozwalają dopasować efekt do własnych potrzeb, cienka precyzyjna szczoteczka rozdziela i wydłuża rzęsy, natomiast grubsza i gęsta pogrubia i nadaje objętości - objaśniła Anna Zabawa.

Pięknie podkreślone, wydłużone rzęsy przyciągną spojrzenie. Dobrej jakości tusz do rzęs kupisz za niewielkie pieniądze 123RF/PICSEL

