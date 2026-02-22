Spis treści: Mniej znaczy więcej. Uproszczenie pielęgnacji działa cuda Zdrowa bariera hydrolipidowa to podstawa Skóra papierkiem lakmusowym kondycji naszego ciała

Mniej znaczy więcej. Uproszczenie pielęgnacji działa cuda

Lubię kierować się tą zasadą, jednak nigdy wcześniej nie przenosiłam jej na grunt pielęgnacji skóry twarzy. Wręcz przeciwnie - na fali popularności świadomej pielęgnacji oraz składników aktywnych, testowałam retinol, kwasy, najróżniejsze substancje na przebarwienia. Dziś wiem, że dla skóry wrażliwej to prosta droga do przeciążenia.

Dermatolog zalecił mi radykalne uproszczenie rutyny. Na kilka tygodni odstawiłam więc wszystkie przeciwzmarszczkowe oraz rozjaśniające kuracje i zostawiłam tylko podstawy: delikatne oczyszczanie bezzapachowym żelem dermatologicznym, oraz gęsty krem nawilżający. Już po kilku dniach zauważyłam, że zaczerwienienia bledną, a uczucie pieczenia znika. Moja skóra w końcu dostała przestrzeń, by się wyciszyć i zregenerować.

Dziś wiem, że przy cerze skłonnej do alergii mniej produktów oznacza mniejsze ryzyko reakcji. Zanim wprowadzę coś nowego, robię to powoli i pojedynczo - dając skórze czas na adaptację.

Jeśli więc zauważacie u siebie nasilenie wyprysków, zaczerwienienia i zaostrzenie stanów zapalnych, zamiast sięgać po kolejne silne kwasy czy aktywne kuracje, warto zrobić krok w tył. Odstawiając niektóre kosmetyki, możemy szybko się przekonać, czy to przypadkiem nie one były przyczyną problemów.

Zdrowa bariera hydrolipidowa to podstawa

Druga rada dermatologa dotyczyła bariery hydrolipidowej. To naturalna warstwa ochronna skóry, która zabezpiecza ją przed utratą wody i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Gdy jest uszkodzona, skóra narażona jest na infekcje, ponieważ staje się łatwym celem drobnoustrojów.

Najczęstszymi objawami zaburzonej bariery hydrolipidowej są:

suchość,

szorstkość,

pieczenie,

uczucie ściągnięcia,

stany zapalne,

niedoskonałości.

U mnie objawy były klasyczne - ściągnięcie po myciu, zaczerwienienia, reakcje na kosmetyki, które wcześniej nie uczulały. Dermatolog wyjaśnił, że barierę można naruszyć bardzo łatwo - zbyt intensywnie lub zbyt często ją oczyszczając, używając "mocnych" detergentów, czy sięgając po źle dobrane kosmetyki.

Skupiłam się więc na jej odbudowie. Wybierałam kosmetyki z ceramidami, składnikami łagodzącymi i nawilżającymi takimi jak kwas hialuronowy, unikałam silnych detergentów. Bardzo pomogło też uproszczenie codziennej pielęgnacji.

Już po niecałym tygodniu zauważyłam ogromną różnicę - skóra stała się bardziej elastyczna, mniej reaktywna i dużo lepiej tolerowała codzienną pielęgnację.

Na odbudowę bariery hydrolipidowej sprawdzą się ceramidy czy też kwas hialuronowy 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Skóra papierkiem lakmusowym kondycji naszego ciała

Radą mojego dermatologa, którą zapamiętam na całe życie, jest to, że skóra działa jak papierek lakmusowy kondycji całego organizmu. Jej wygląd szybko odzwierciedla to, jak się odżywiamy i jak o siebie dbamy. Jeśli więc chcemy o nią zadbać, musimy zadbać o inne aspekty naszego zdrowia.

Gdy w diecie brakuje wartościowych składników odżywczych, a dominują produkty o działaniu prozapalnym - tłuste mięsa, wysoko przetworzone jedzenie, nadmiar słodyczy czy używki - organizm nie otrzymuje wsparcia potrzebnego do prawidłowej regeneracji. Dodatkowo niedobór zdrowych tłuszczów roślinnych, świeżych warzyw i owoców osłabia barierę ochronną skóry. W efekcie zmniejsza się produkcja ceramidów, spada szczelność naskórka, a stany zapalne pojawiają się częściej.

Nie bez znaczenia jest także odpowiednie nawodnienie - regularne picie wody wspiera elastyczność i prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Kluczową rolę odgrywa również sen. To właśnie nocą organizm wydziela melatoninę, naturalny antyoksydant, który wspomaga procesy regeneracyjne i odbudowę naskórka.

Istotnym czynnikiem pozostaje też stres. W moim przypadku to on często staje się zapalnikiem problemów z atopią - w okresach napięcia wyraźnie zauważam pogorszenie stanu cery i jej większą wrażliwość.

Dlatego pielęgnacja powinna mieć charakter holistyczny - obejmować nie tylko to, co nakładamy na skórę z zewnątrz, lecz także to, jak dbamy o organizm od środka. Problemy skórne często mają bowiem znacznie głębsze przyczyny, niż mogłoby się wydawać.

