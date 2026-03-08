Spis treści: Chcesz zrezygnowac z podkładu? Sprawdź te produkty Krem BB Krem CC

Chcesz zrezygnowac z podkładu? Sprawdź te produkty

Od pewnego czasu obserwuję, że coraz więcej kobiet stawia na naturalność. Na Instagramie i TikToku kobiety ogłaszają, że kończą z manicure hybrydowym, odkładają na półkę ciężkie, kryjące podkłady do twarzy, stawiają na lżejszy, naturalniejszy look. Ja z tym trendem lubię się od lat i od lat staram się, by nie niweczyć ciężkimi, kryjącymi podkładami efektów rutyny pielęgnacyjnej. Poza tym im bliżej lata, tym więcej pań stara się wymienić barwiące fluidy na coś, co nawilży, wesprze barierę hydrolipidową i jedynie wyrówna koloryt cery bez efektu "maski". Oto moje propozycje, które nigdy mnie nie zawodzą.

Krem BB

Krem BB może z łatwością zastąpić podkład 123RF/PICSEL

To chyba wszystkim już znany klasyk. Kremy BB mają w swojej ofercie niemal wszystkie firmy kosmetyczne. Czym się charakteryzują krem BB?

lekko kryje niedoskonałości

nawilża skórę

często ma filtr SPF

wyrównuje koloryt, ale daje naturalny efekt

Byłam ich fanką całe lata, choć przyznam, że łatwo jest trafić na "bubel". Ponieważ rano zawsze stosuję krem z wysokim filtrem SPF, nie każdy krem BB po pierwsze dobrze z nim współpracował - część rolowała się, "ciastkowała" i wyglądała koszmarnie. Ponadto trudniej jest dobrać odpowiedni kolor, ponieważ często są jedynie w trzech odcieniach: jasny, średni i ciemny. Zdarza się więc, że nasza cera jest gdzieś pomiędzy odcieniem light a medium i ni w ząb nie da się idealnie dopasować odcienia. Poza tym moje wymagania nieco wzrosły i oczekuję większej wielozadaniowości: chcę, poza wyrównaniem kolorytu i nawilżeniem, dodatkowej realnej pielęgnacji i składników aktywnych. Od pewnego czasu przerzuciłam się więc na kremy CC.

Krem CC

Zielone kremy CC świetnie wtapiają się w skórę i zapewniają wyrównany koloryt i rozświetloną cerę Wavebreak Media Ltd 123RF/PICSEL

Według mnie to one teraz "rządzą" wśród specyfików, które mogą zastąpić podkład. Krem CC:

neutralizuje zaczerwienienia lub przebarwienia

zwykle ma trochę mocniejsze krycie niż BB

bardziej wyrównuje kolor cery

często ma lżejszą konsystencję

Obecnie kremy CC wzbogacane są w aktywne składniki takie jak wyciąg z wąkrotki czy dodatkowy filtr SPF, kwas hialuronowy. Mają o wiele łatwiej dostosowujące się kolory, przez co efekt naturalnie rozświetlonej i wyrównanej kolorystycznie skóry jest jeszcze lepszy. Wiele moich znajomych używa zielonych kremów korygujących, które po rozsmarowaniu aktywują się ciepłem i idealnie stapiają ze skórą. Dzięki temu bez wyrzutów można schować kryjące podkłady i cieszyć się lekką, oddychającą bez przeszkód skórą. Nie mam jednej ulubionej marki kremów CC, ale zwracam zawsze uwagę na to, by miały formułę nawilżającą i były wzbogacone na przykład o peptydy, co poprawia elastyczność i chroni przed wysuszeniem. Bardzo polecam je zamiast fluidów, zwłaszcza na cieplejsze miesiące. Moja skóra nigdy nie wyglądała lepiej.

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiem INTERIA.PL