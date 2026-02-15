Spis treści: "Nigdy nie susz włosów z głową w dół!" - słyszałaś to? Trycholożka obala mit Idealna rutyna mycia włosów wg trychologa

"Nigdy nie susz włosów z głową w dół!" - słyszałaś to?

Jeśli chodzi o dbanie o urodę, mitów i przekazów powielanych często bez głębszego zastanowienia jest mnóstwo. Jednym z nich jej powtarzana teza, że suszenie włosów głową w dół bardzo im szkodzi i może spowodować, że nie będą rosnąć.

Trudno jednoznacznie określić, skąd wzięło się to przekonanie i dlaczego tak chętnie jest powtarzane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Najbardziej prawdopodobne mogą być dwa powody. Pierwszy dotyczyć może tego, że pochylanie głowy w dół zwiększa ukrwienie skóry głowy, a jeśli dołożymy do tego ciepłe powietrze z suszarki, nasze cebulki mogą być narażone na przegrzanie, osłabiać się i powodować wypadanie włosów.

Druga ewentualność to, że w tej pozycji podczas suszenia włosów możemy lepiej i szybciej dojrzeć wypadające włosy, co może dawać błędne odczucie, że "wylatuje" ich więcej.

Okazuje się, że żadna z tych teorii nie ma nic wspólnego z prawdą. Nasze cebulki są o wiele za głęboko, by ciepły nawiew suszarki podczas standardowego suszenia mógł je uszkodzić. Natomiast wypadanie włosów jest zjawiskiem całkowicie naturalnym i pozycja, w której osuszamy kosmyki, nie ma tu nic do rzeczy.

Trycholożka obala mit

Czy pozycja, w jakiej suszymy włosy ma znaczenie? 123RF/PICSEL

Trycholog Olga Poniatowska, która na swoim instagramowym koncie @towietrycholog zgromadziła już niemal pół miliona obserwujących, w jednym ze swoich filmików postanowiła zdementować mit o unikaniu suszenia włosów, będąc pochylonym w przód.

- Jeżeli ktoś ci powiedział, że nie możesz suszyć włosów z głową w dół, bo będą gorzej rosły, to wiedz, że możesz. A nawet warto to robić - mówi do swoich obserwatorów trycholożka.

Wbrew błędnym przypuszczeniom, pochylona postawa podczas suszenia włosów może wręcz przynieść naszej czuprynie wiele dobrego.

Trycholog wymienia plusy takiej pozycji:

uniesienie włosów u nasady - efekt większej objętości

pomaga "odkleić" włosy od skóry

ułatwia dokładne osuszenie tylnej części skóry głowy, która najczęściej pozostaje wilgotna

Specjalistka zaznacza także, że pozycja, w jakiej czeszemy czy suszymy włosy, jest z punktu widzenia anatomii mieszka włosowego zupełnie obojętna i nie wpływa na zdrowie i szybkość porostu włosów.

Idealna rutyna mycia włosów wg trychologa

Jeśli chcesz, by twoje włosy i skóra głowy były zdrowe, zastosuj rady trychologa 123RF/PICSEL

Olga Poniatowska na swoim Instagramie wielokrotnie zdradzała, jak powinno wyglądać idealne mycie i suszenie włosów, by były zdrowe, czyste i rosły jak szalone. Kluczem jest kilka szczegółów, które wiele osób pomija. Oto jak należy to robić prawidłowo:

włosy myjemy wtedy, gdy tego potrzebują, nie "przeciągamy" ich

myjemy skórę głowy dwukrotnie pamiętając o miejscu na czubku głowy

nie "pierzemy" włosów na długości, wystarczy tylko powstałą podczas mycia skóry głowy pianę delikatnie "przeciągnąć" po kosmykach

przed nałożeniem maski lub odżywki należy odsączyć włosy z nadmiaru wody

włosy należy suszyć do pięciu minut od ich umycia, by uniknąć problemów ze skórą głowy

zawsze używamy termoochrony i odżywek bez spłukiwania

nigdy nie chodzimy spać z mokrymi włosami

nie używamy suchych szamponów

nie spinamy włosów zbyt ciasno, by uniknąć łysienia trakcyjnego

