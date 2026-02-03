Spis treści: "Żuraw" - wysuwanie żuchwy Dotykanie podniebienia językiem Najważniejsza jest regularność

"Żuraw" - wysuwanie żuchwy

To ćwiczenie, mimo zabawnej nazwy, doskonale angażuje mięśnie dna jamy ustnej oraz szyi, pomagając w ich wzmocnieniu i napięciu.

Jak wykonać ćwiczenie:

1. Usiądź lub stań prosto, rozluźnij ramiona.

2. Wyciągnij szyję lekko do góry i do przodu, pod kątem około 60 stopni.

3. Następnie, zdecydowanym ruchem wysuń dolną szczękę do przodu tak daleko, jak to możliwe, starając się, aby dolne zęby znalazły się przed górnymi.

4. Poczujesz wyraźne napięcie mięśni pod brodą i po bokach szyi.

5. Utrzymaj tę pozycję przez 5-10 sekund, a następnie rozluźnij mięśnie.

6. Powtórz ćwiczenie od 10 do 20 razy.

Dotykanie podniebienia językiem

To dyskretne ćwiczenie można wykonywać praktycznie wszędzie - w pracy, podczas oglądania telewizji czy w trakcie jazdy samochodem. Skupia się ono na wzmocnieniu mięśni zlokalizowanych bezpośrednio pod linią żuchwy.

Jak wykonać ćwiczenie:

1. Usiądź wygodnie, wyprostuj plecy.

2. Zamknij usta i przyciśnij całą powierzchnię języka do podniebienia z maksymalną siłą.

3. Szczególnie skup się na dociśnięciu końcówki języka jak najbliżej gardła.

4. W trakcie napinania języka poczujesz, jak naprężają się mięśnie podbródka.

5. Wytrzymaj napięcie przez kilka sekund, a następnie rozluźnij.

6. Powtarzaj ćwiczenie rytmicznie, aż poczujesz lekkie zmęczenie mięśni.

Najważniejsza jest regularność

Podobnie jak w przypadku każdego treningu, kluczem do uzyskania widocznych efektów jest systematyczność. Staraj się wykonywać te ćwiczenia codziennie, a pierwsze rezultaty w postaci bardziej napiętej skóry i zarysowanego konturu twarzy możesz zauważyć już po 3-5 tygodniach. Warto również pamiętać o utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała, nawadnianiu organizmu oraz dbaniu o odpowiednią pielęgnację skóry szyi.

