Siwienie to naturalny proces, który u większości zaczyna się między 30. a 40. rokiem życia. Z wiekiem aktywność melanocytów (komórek odpowiedzialnych za produkcję barwnika) spada. Wtedy włosy wyrastają pozbawione pigmentu, co postrzegamy jako kolor biały lub srebrny.

Siwe włosy to nie tylko brak koloru, zmienia się także ich struktura - stają się bardziej porowate (tracą elastyczność). Ponadto są podatniejsze na uszkodzenia i wrażliwsze na mocne kosmetyki. Silne farby chemiczne (szczególnie te z amoniakiem i mocnymi utleniaczami) mogą osłabić strukturę włosa. Z tego też względu warto rozważyć domowe metody m.in. hennę.

Czym jest henna i jak działa na włosy?

Henna to naturalny barwnik roślinny pozyskiwany z liści oraz pędów lawsonii bezbronnej. Krzew ten naturalnie występuje w regionach o tropikalnym klimacie, przy czym najwyższe stężenie barwnika odnotowuje się w młodych okazach. Od stuleci hennę wykorzystuje się w pielęgnacji włosów i skóry, a za jej skuteczność odpowiada lawson (naftochinon) - cząsteczka, która wiąże się bezpośrednio z obecną we włosach keratyną. Henna wnika w strukturę pasma zmieniając jego kolor.

Poza funkcją czysto estetyczną pełni ona również rolę naturalnej odżywki. Nałożona na włosy, tworzy na nich barierę wzmacniającą, dzięki której kosmyki stają się mniej łamliwe i odporniejsze na czynniki zewnętrzne, takie jak wiatr czy zanieczyszczenia. Pasma zostają wyraźnie pogrubione. Henna pomaga także odzyskać równowagę skórze głowy poprzez regulację wydzielania sebum.

Czy henna pokrywa siwe włosy?

Henna pozwala na uzyskanie nawet pełnego krycia siwych włosów, choć efekt zależy od ich porowatości, czasu trwania zabiegu oraz rodzaju użytej mieszanki. W przypadku mocno porowatych, białych pasm pierwsza aplikacja czystej lawsonii może nadać im jedynie miedziany lub pomarańczowy odcień, dlatego dla uzyskania jednolitego koloru ważne jest powtórzenie zabiegu.

Najskuteczniejszą techniką maskowania siwizny jest metoda dwuetapowa, polegająca na wstępnym farbowaniu czystą henną, a następnie nałożeniu mieszanki z ziołami. Zadowalające rezultaty uzyskuje się zazwyczaj po dwóch maksymalnie trzech aplikacjach, przy zachowaniu czasu trzymania produktu na włosach od 2 do 4 godzin.

Jaki kolor daje henna na siwych włosach?

Wokół tej koloryzacji narosło wiele mitów, zwłaszcza w kwestii dostępnej palety odcieni. Wynika to z faktu, że czysta henna ziołowa barwi włosy wyłącznie na kolory z gamy rudości, a intensywność efektu zależy od proporcji proszku oraz naturalnych właściwości rośliny. Niemniej jednak, dzięki odpowiednim dodatkom roślinnym, można uzyskać znacznie szerszy wachlarz barw. Zioła pozwalają osiągnąć zarówno ciemne brązy i czernie, jak i nadać włosom złociste tony. To właśnie łączenie różnych składników z czystą henną umożliwia wyjście poza tradycyjną paletę.

W przypadku włosów siwych proces ten przebiega podobnie, przy czym - jak już wspomieliśmy - najlepiej zastosować metodę dwuetapową. Po pierwszym kroku czysta henna nadaje siwym pasmom intensywny, rudo-pomarańczowy odcień, stanowiący bazę pod właściwy kolor. W drugim etapie, który można przeprowadzić tego samego dnia, należy sięgnąć po mieszankę z odpowiednimi ziołami.

Przykładowo zastosowanie produktów z rośliną Cassia Obovata pozwala uzyskać na siwych pasmach odcień karmelowego blondu, natomiast wyciąg z indygo umożliwia osiągnięcie głębokiej czerni z chłodnymi refleksami. W drogeriach dostępnych jest wiele rodzajów henn z dodatkami ułatwiającymi uzyskanie naturalnego koloru. Producenci zazwyczaj zamieszczają na opakowaniach tabele prezentujące rezultaty farbowania, co pozwala na dobór właściwego odcienia.

Jak przygotować włosy do henny?

Prawidłowe przygotowanie siwych włosów jest ważne, aby barwnik mógł dobrze w nie wniknąć. Pierwszym krokiem jest dokładne umycie głowy szamponem oczyszczającym pozbawionym silikonów i innych substancji, które mógłby "oblepić" włosy. Po umyciu należy pasma osuszyć ręcznikiem.

Ponadto przed nakładaniem henny (szczególnie stosując ją pierwszy raz) konieczne jest wykonanie próby uczuleniowej na niewielkim fragmencie skóry, aby wykluczyć reakcję alergiczną. Podczas przygotowywania mieszanki należy używać naczyń i akcesoriów wykonanych ze szkła, ceramiki lub tworzyw sztucznych, kontakt barwnika z metalem może niekorzystnie wpłynąć na ostateczny odcień.

Jak prawidłowo nakładać hennę na siwe włosy?

Proces przygotowania i nakładania henny wymaga precyzji, aby roślinne pigmenty mogły skutecznie związać się z siwymi pasmami. Chcąc zafarbować włosy, wykonaj poniższe kroki:

Przygotowanie henny - proszek w ilości dobranej do długości i gęstości włosów (ok. 120 g na średnią długość) wymieszaj z ciepłą wodą o temperaturze ok. 50°C. Powinnaś uzyskać konsystencję przypominającą gęsty budyń bez grudek - możesz w tym celu użyć trzepaczki. Przygotowaną hennę odstaw na kilka godzin, aby barwnik się rozwinął. Wyjątkiem jest indygo, które nakłada się od razu po rozrobieniu.

Nakładanie na włosy - mieszankę aplikuj partiami, pasmo po paśmie na całą długość. Po nałożeniu masy włosy upnij i zabezpiecz foliowym czepkiem oraz ręcznikiem. Utrzymanie ciepła przyspiesza proces wiązania pigmentu.

Zmywanie - po upływie ok. 3 godzin hennę dokładnie spłucz chłodną wodą, aż do uzyskania całkowicie czystego strumienia. Nie używaj szamponu ani odżywek.

Powtórna koloryzacja - w przypadku siwych włosów przystąp do drugiego etapu koloryzacji. Rozrób hennę z wybranymi ziołowymi mieszankami (tak samo jak czystą) i odstaw ją (chyba że używasz indygo) na kilka godzin. Nie musisz wcześniej myć włosów szamponem. Po nałożeniu mieszanki zabezpiecz ją tak samo jak poprzednio i spłucz czystą wodą po upływie ok. 3 godzin.

Przez kolejne 48 godzin po farbowaniu powstrzymaj się od mycia włosów szamponem. Jest to czas niezbędny do ostatecznego utlenienia się barwnika i stabilizacji koloru.

Jak długo utrzymuje się kolor po hennie na siwych włosach?

Trwałość koloru zależy przede wszystkim od rodzaju użytej mieszanki oraz kondycji włosów, na siwych pasmach efekt utrzymuje się zazwyczaj do 4 tygodni. Przy regularnym stosowaniu pigment nadbudowuje się na włosach, co zwiększa jego trwałość i głębię. Aby przedłużyć intensywność odcienia, warto stawiać na delikatne szampony oraz odżywki pozbawione silikonów. Substancje te tworzą powłokę utrudniającą osadzanie się henny i mogą przyspieszać płowienie koloru.

Istotną rolę odgrywa także ochrona pasm przed silnym słońcem oraz chlorowaną wodą, które negatywnie wpływają na nasycenie barw. Bardzo pomocne jest olejowanie włosów, ponieważ pozwala ono utrzymać odpowiednie nawilżenie i domyka barwnik w strukturze pasma. Dobrym nawykiem jest również ograniczenie stosowania prostownic czy lokówek, gdyż wysoka temperatura może osłabiać intensywność koloru. Dodatkowo warto stosować płukanki zakwaszające, na przykład z octu jabłkowego, które domykają łuski włosa i skutecznie zabezpieczają pigment przed wypłukiwaniem.

Zalety henny przy siwych włosach

Stosowanie henny ma wiele zalet w przypadku siwych włosów, które często są osłabione. Taka koloryzacja pozwala na ich wzmocnienie - henna uzupełnia ubytki białka w strukturze pasma, co zwiększa jego odporność na czynniki zewnętrzne. Co istotne, nie oblepia ona włosa od zewnątrz, lecz wnika bezpośrednio w jego strukturę.

Naturalna koloryzacja pozwala uzyskać głęboki odcień, skutecznie maskując przy tym siwiznę. Ponadto henna znacząco zmniejsza porowatość pasm, co chroni końcówki przed rozdwajaniem, ogranicza uszkodzenia mechaniczne oraz minimalizuje elektryzowanie się kosmyków.

Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo całego zabiegu. Henna nie niszczy struktury włosa i nie przesusza go. Dodatkowo zioła działają prozdrowotnie na skórę głowy - pełnią funkcję delikatnego peelingu, pomagają w walce z łupieżem oraz ograniczają nadmierny łojotok.

Kiedy henna nie jest dobrym wyborem?

Chociaż henna jest uznawana za jedną z najbezpieczniejszych metod koloryzacji, istnieją sytuacje, w których należy z niej zrezygnować. Mimo że jest to produkt naturalny, mogą wystąpić po nim reakcje alergiczne.

Produkt ten nie jest także odpowiedni dla osób, które zmagają się z chorobami skóry głowy oraz stanami zapalnymi, w tym łuszczycą w fazie aktywnej, atopowym zapaleniem skóry, grzybicą skóry głowy, egzemą i łojotokowym zapaleniem skóry (w okresach silnego zaostrzenia choroby i występowania ranek). Koloryzację należy także odłożyć w czasie, gdy na skórze występują mechaniczne uszkodzenia, np. zadrapania czy świeże blizny.

