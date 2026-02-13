Piękne, gęste włosy cieszą, dodają pewności siebie, bywają wyznacznikiem atrakcyjności, a dla wielu zadbana fryzura świadczy o człowieku. Nic więc dziwnego, że Polacy, a w szczególności kobiety, nie żałują pieniędzy, jeśli chodzi o włosy. Cieszące się renomą salony fryzjerskie nie narzekają na brak klientek, a na wizytę do niektórych stylistów trzeba czekać wiele tygodni. Płacimy ogromne kwoty, a potem znowu inwestujemy krocie w kosmetyki pielęgnacyjne, aby zachwycać również na co dzień.

Wiele osób zapomina jednak, że szampony czy odżywki to tylko dodatek do tego, jak powinno się dbać o kosmyki, aby były piękne, gęste, lśniące, a przede wszystkim zdrowe. A przecież podobnie jak skóra czy paznokcie, cebulki włosów potrzebują przede wszystkim odżywienia od środka. Dopiero gdy odpowiednio zadbamy o wnętrze, możemy zabrać się do wybierania odpowiednich dla naszych włosów specyfików. Co zatem jeść, aby mieć piękne włosy?

Dieta na piękne włosy. Te produkty włącz do codziennego jadłospisu

Istnieje kilka składników, które pomogą uporać się ze słabymi, suchymi, matowymi włosami. Jedzone regularnie wpłyną korzystnie nie tylko na ogólny stan włosów, ale również na cały organizm. Należą do nich przede wszystkim:

Białko - główny budulec komórek włosa (najlepsze źródła to mięso, ryby, produkty mleczne oraz jaja, ale także rośliny strączkowe, orzechy czy nasiona)

Żelazo - niski poziom tego pierwiastka powoduje niedokrwistość, a to z kolei zakłóca dostarczanie składników odżywczych do mieszków włosowych i może powodować ich wzmożone wypadanie (poza produktami odzwierzęcymi dobrym źródłem żelaza jest także soczewica, jarmuż, sałata, brokuły, buraki, orzechy i nasiona)

Witamina C - składnik ułatwiający wchłanianie żelaza i uczestniczący w produkcji kolagenu, który wzmacnia naczynia włosowate zaopatrujące łodygi włosa (świetnymi źródłami są czarne porzeczki, borówki, brokuły, natka pietruszki, czerwona papryka, kiwi, cytrusy)

Cynk - wspiera cebulki włosowe i pomaga ograniczać nadmierne wypadanie (źródłami mogą być np. owoce morza, mięso, ryby, jaja, produkty mleczne, rośliny strączkowe orzechy, a także produkty pełnoziarniste

Kwasy tłuszczowe omega-3 - odżywiają mieszki włosowe, poprawiają mikrokrążenie skóry głowy, intensywnie nawilżają (najlepszymi źródłami są tłuste ryby, awokado, pestki dyni i orzechy).

Jakie kosmetyki do pielęgnacji włosów wybierać? To zależy

Przemysł kosmetyczny rozwija się w zawrotnym tempie. Z uwagi na fakt, że na rynku pojawiają się coraz to nowe produkty do pielęgnacji włosów, często reklamowane w sieci przez influencerki, bardzo często pod wpływem zapewnień o ich cudownym działaniu wydajemy fortunę na produkty, które okazują się przeciętne. Wiele z nich luksusowo pachnie, jednak nie działa tak, jakbyśmy tego chcieli. Urodowi eksperci radzą zatem, aby nie mierzyć jakości szamponu czy odżywki wysokością ceny, a przede wszystkim zastosowanymi w nich technologiami. Dla jednej osoby produkt kosztujący przykładowo 200 zł może okazać się skuteczny, a dla innej - zupełnie nietrafiony.

W jaki sposób zatem znaleźć dla siebie idealne kosmetyki do włosów? Na temat tego, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze i czy warto wydawać większe kwoty na szampony i odżywki, wypowiedziała się dla Interii mgr Klaudia Nawrocka, która z zawodu jest kosmetologiem i trychologiem. W mediach społecznościowych prowadzi profil o nazwie "Dobry trycholog", gdzie regularnie publikuje treści dotyczące świadomej pielęgnacji skóry oraz włosów. Nierzadko porównuje także składy i działanie wielu popularnych kosmetyków. Jej zdaniem, droższe produkty do włosów mogą działać świetnie z uwagi na wykorzystywane w nich technologie, jednak ich cena nie zawsze idzie w parze ze spektakularnym działaniem.

- Jeśli chodzi o droższe kosmetyki do włosów, warto poruszyć kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, cena produktu bardzo często wynika z realnych kosztów jego produkcji. Mam tu na myśli zarówno jakość i ilość użytych surowców, jak i technologię, w jakiej dany kosmetyk został wytworzony. Mogą istnieć dwa produkty o bardzo podobnym składzie INCI, a jednocześnie o skrajnie różnych cenach. Różnica może dotyczyć stężenia składników aktywnych, ich czystości, jakości oraz tego, czy zastosowano nowoczesne technologie zwiększające ich skuteczność. Skóra głowy ma określoną przenikalność, dlatego w lepszych produktach często wykorzystuje się technologie, takie jak nośniki liposomalne, które poprawiają penetrację składników w głąb skóry. W tańszych kosmetykach zwykle takich rozwiązań nie ma. Dobrej jakości składniki aktywne są kosztowne, ale dzięki temu mają też realny potencjał działania - wyjaśniła trycholog Klaudia Nawrocka.

Cena produktów do włosów wynika nie tylko z kosztów ich produkcji, ale także składników i technologii, jakie zostały w nich wykorzystane 123RF/PICSEL

Ekspertka podkreśliła także, że cena niektórych szamponów, masek czy olejków wynika również z ich prestiżowej marki.

- Na rynku jest wiele marek luksusowych, które kojarzą się z wysoką jakością, pięknym opakowaniem i ekskluzywnym wizerunkiem, ale niestety nie zawsze idzie to w parze z dobrym składem. W takich przypadkach często płacimy głównie za logo i marketing, a nie za rzeczywistą wartość produktu. Cena pozostaje wysoka, bo jest spójna z pozycjonowaniem marki, natomiast sam kosmetyk bywa przeciętnej jakości - dodała ekspertka.

Czy warto inwestować w drogie kosmetyki do włosów? Ekspertka wyjaśnia

Trycholog Klaudia Nawrocka podzieliła się swoim zdaniem na temat luksusowych kosmetyków do włosów, a mianowicie - czy warto w nie inwestować? Okazuje się, że u osób, które borykają się z problemami skóry głowy czy też słabymi, suchymi włosami, sam kosmetyk, nawet ten drogi i profesjonalny nie przyniesie zadowalających rezultatów.

- Skóra jest organem, a jakość włosów, które z niej wyrastają, zależy od jej kondycji oraz od funkcjonowania całego organizmu. Żaden kosmetyk, nawet najdroższy, nie rozwiąże problemu u źródła, jeśli jego przyczyna leży wewnątrz, na przykład w zaburzeniach hormonalnych, niedoborach, stresie czy chorobach skóry głowy - wyjaśniła kosmetolog.

W jakich zatem przypadkach profesjonalnie kosmetyki, produkowane w oparciu o zaawansowane technologie mogą okazać się pomocne?

- Jeśli dojdzie do chemicznego uszkodzenia łodygi włosa, na przykład po nieudanym zabiegu fryzjerskim, nie da się go odbudować w sensie biologicznym. W takiej sytuacji dobrej jakości maski i odżywki, bogate w oleje, emolienty i składniki ochronne, mogą znacząco poprawić wygląd włosów, ograniczyć dalszą utratę wilgoci i zabezpieczyć je przed kolejnymi uszkodzeniami. W skrajnych przypadkach, takich jak mocno zniszczone czy spalone włosy, inwestycja w lepszej jakości maskę regenerującą faktycznie ma sens.

Natomiast w przypadku problemów skóry głowy, takich jak łupież, nadmierne przetłuszczanie się czy wypadanie włosów, nawet bardzo droga pielęgnacja nie zadziała, jeśli nie zostanie znaleziona przyczyna problemu. Kosmetyki są ważnym elementem terapii i mogą realnie wspierać proces leczenia, ale same w sobie nie są rozwiązaniem. Tutaj wiele zależy również od budżetu - uzupełniła trycholog Klaudia Nawrocka.

W przypadku włosów uszkodzonych zabiegami fryzjerskimi, maski i odżywki, bogate w oleje, emolienty i składniki ochronne, mogą znacząco poprawić ich wygląd Maryna Pleshkun 123RF/PICSEL

Jakie kosmetyki wybrać przy problemach z włosami?

Mgr Klaudia Nawrocka wyjaśniła, co powinny zrobić osoby, które borykają się z wypadaniem włosów, nadmiernym przetłuszczaniem, łupieżem czy innymi problemami trychologicznymi - z zależności od budżetu, jakim dysponują.

- Jeśli budżet jest ograniczony, zdecydowanie większą część środków przeznaczyłabym na diagnostykę, badania, konsultację u specjalisty, zadbanie o dietę i ewentualną suplementację. W takim przypadku warto sięgnąć po kosmetyki ze średniej półki cenowej, ponieważ na rynku, również w aptekach i drogeriach, dostępnych jest wiele bardzo dobrych dermokosmetyków. Już w przedziale około 30-40 zł można znaleźć produkty o dobrym składzie i wysokiej wydajności, często lepszej niż w przypadku bardzo tanich kosmetyków masowych. Omijałabym natomiast najtańsze, koncernowe produkty, w których zawartość składników aktywnych bywa znikoma, a formuły są wypełnione składnikami zapychającymi, niekoniecznie korzystnymi dla skóry głowy i włosów. Oczywiście nie można tu generalizować, bo zdarzają się wyjątki.

Jeśli jednak budżet na to pozwala, obok diagnostyki i pracy nad przyczyną problemu, można sięgnąć po droższe kosmetyki trychologiczne lub profesjonalne fryzjerskie. Często mają one bogatsze składy i wykorzystują nowoczesne technologie, co może zwiększać skuteczność całej terapii. Nie jest to konieczne, ale może być dobrym wsparciem leczenia. Unikałabym natomiast luksusowych marek, które nie specjalizują się stricte w pielęgnacji włosów i skóry głowy. Na rynku istnieje wiele bardzo dobrych dermokosmetyków i kosmetyków trychologicznych w przedziale cenowym około 80-130 zł, które realnie pomagają w kuracjach - wyjaśniła ekspertka.

Osoby, które mają problemy z włosami, powinny w pierwszej kolejności skonsultować się ze spacjalistą, który dobierze odpowiednią pielęgnację Yana Tatevosian 123RF/PICSEL

Kupujesz drogie kosmetyki do włosów? Uważaj, aby nie wyrzucić pieniędzy w błoto

Nierzadko zdarza się, że pod wpływem promocji w sieci kupujemy kosmetyki do włosów, których ceny znacznie przewyższają te drogeryjne czy apteczne. Trycholog Klaudia Nawrocka przestrzega, aby uważać na kosmetyki, które są masowo reklamowane w internecie - nawet jeśli mają świetne opinie.

- Warto sprawdzić, czy działanie produktu ma potwierdzenie w badaniach, czy jest to marka profesjonalna, stosowana przez specjalistów w gabinetach trychologicznych lub salonach fryzjerskich oraz jak podchodzi do pielęgnacji skóry głowy i włosów. Uczciwe firmy jasno komunikują, że terapia wymaga czasu i kompleksowego podejścia. Jeżeli w marketingu drogich kosmetyków pojawiają się obietnice spektakularnych efektów, takich jak zahamowanie wypadania i zapuszczenie długich włosów po jednym użyciu, należy podchodzić do tego bardzo ostrożnie.

Opinie są pomocne, ale również tu trzeba zachować czujność, ponieważ część z nich bywa kupowana. Skład kosmetyku warto przeczytać, aby uniknąć niepożądanych składników, jednak sam skład INCI nie mówi wszystkiego. Dwa produkty o podobnym składzie mogą różnić się stężeniem substancji aktywnych i technologią, co przekłada się na zupełnie inne działanie - podsumowała trycholog Klaudia Nawrocka.

