Spis treści: Zbyt ciemne i jednolite kolory Układanie włosów na wałki Ciężka, prosta grzywka Francuski kok Najbezpieczniejsze fryzury dla dojrzałych kobiet

Zbyt ciemne i jednolite kolory

Bardzo ciemne, jednolite kolory włosów nie zawsze są korzystne dla dojrzałej urody. Czerń wpadająca w granat, intensywny burgund czy chłodna platyna mogą tworzyć mocny kontrast z cerą, przez co bardziej widoczne stają się cienie pod oczami, zaczerwienienia czy drobne zmarszczki. Szczególnie wymagająca bywa kruczoczarna czerń, która zaostrza rysy twarzy. Dużo lepiej sprawdzają się kolory wielotonowe - z refleksami i subtelnymi przejściami, które lekko rozświetlają cerę.

Układanie włosów na wałki

Dziś króluje styl effortless - włosy mają wyglądać lekko i naturalnie, jakby układały się same. Dlatego mocno odbite od nasady loki, tapirowanie i solidna warstwa lakieru to coś, co coraz częściej odchodzi do przeszłości. Takie sztywne, mocno utrwalone fryzury mogą wyglądać ciężko i staromodnie. Znacznie lepiej sprawdzają się miękkie fale i naturalna objętość.

Ciężka, prosta grzywka

Pewnie nie raz słyszałaś, że grzywka potrafi odjąć lat i odświeżyć wygląd - i rzeczywiście, dobrze dobrana potrafi zdziałać sporo. Gęsta, prosta grzywka kończąca się na linii brwi może jednak optycznie skracać twarz i nadawać rysom większą surowość. Dodatkowo zacienia okolice oczu, przez co spojrzenie może wydawać się mniej świeże. Zwykle lepiej sprawdzają się lżejsze, bardziej miękkie grzywki, które delikatnie oprawiają twarz zamiast ją przytłaczać.

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Francuski kok

Klasyczny francuski kok (czyli tzw. "banan") kojarzy się z elegancją i ponadczasowym stylem, ale nie zawsze działa korzystnie w kontekście anti-aging. To gładkie, ciasno upięte uczesanie mocno odsłania twarz i nie zostawia miejsca na luźne pasma, które mogłyby ją zmiękczyć. Przez to rysy stają się bardziej wyraziste, a całość może wyglądać surowo. Gładkie upięcia podkreślają też wszystkie detale twarzy - zarówno te, które chcemy eksponować, jak i te, które wolimy złagodzić.

Najbezpieczniejsze fryzury dla dojrzałych kobiet

Jeśli zależy nam na świeżym, nowoczesnym efekcie, najlepiej postawić na lekkość i ruch. Dobrym wyborem jest long bob z delikatnym cieniowaniem, który pasuje do wielu typów urody i nie wymaga skomplikowanej stylizacji. Świetnie sprawdzają się też dłuższe grzywki typu curtain bangs - rozchodzące się na boki, które subtelnie modelują rysy twarzy. W koloryzacji warto wybierać refleksy, sombre lub balejaż w ciepłych, naturalnych odcieniach. Takie rozwiązania rozświetlają cerę i sprawiają, że fryzura wygląda lżej i bardziej świeżo.

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