Spis treści: Miód - płynne złoto dla twojej cery Jogurt naturalny - probiotyczny koktajl dla skóry Awokado - kremowa bomba witaminowa Płatki owsiane - kojący kompres dla wrażliwców

Miód - płynne złoto dla twojej cery

Gdyby Kleopatra żyła w naszych czasach, z pewnością nadal zażywałaby swoich słynnych kąpieli w mleku i miodzie. Miód jest jednym z najbardziej uniwersalnych składników, jakie możemy nałożyć na skórę. Jest naturalnym humektantem, co oznacza, że jak magnes przyciąga i zatrzymuje wilgoć w skórze, zapewniając jej głębokie nawilżenie. Ma też silne właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, dzięki czemu doskonale radzi sobie z drobnymi niedoskonałościami i przyspiesza gojenie się stanów zapalnych.

Najprostszy sposób użycia? Na lekko zwilżoną twarz nałóż cienką warstwę dobrej jakości miodu i pozostaw na około 15-20 minut. Po zmyciu skóra zwykle jest wyraźnie gładsza, miękka i przyjemnie napięta.

Najlepsze domowe maseczki Freepik Company S.L. - www.freepik.com materiał zewnętrzny

Jogurt naturalny - probiotyczny koktajl dla skóry

Jogurt naturalny to jeden z tych produktów, które świetnie sprawdzają się zarówno w kuchni, jak i w pielęgnacji. Jego sekret tkwi w zawartości kwasu mlekowego, który należy do grupy kwasów AHA. Działa on jak najdelikatniejszy peeling enzymatyczny - łagodnie rozpuszcza martwe komórki naskórka, odblokowuje pory i pomaga wyrównać koloryt skóry.

Jak go użyć, by w pełni wykorzystać jego potencjał? Spróbuj stworzyć własną maseczkę rozjaśniająco-łagodzącą. Wystarczy, że wymieszasz 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego z łyżeczką miodu, aby uzyskać silnie nawilżającą papkę. Nałóż ją na twarz na około 15 minut, a skóra odwdzięczy ci się promiennym wyglądem. Probiotyki zawarte w jogurcie dodatkowo ukoją podrażnienia i wesprą naturalny mikrobiom skóry.

Awokado - kremowa bomba witaminowa

To nie przypadek, że awokado stało się gwiazdą zdrowego stylu życia. Ten kremowy owoc to prawdziwa skarbnica składników odżywczych dla naszej skóry. Jest niezwykle bogate w zdrowe tłuszcze, w tym kwasy omega-3 i omega-6, które odbudowują i wzmacniają barierę lipidową naskórka, zapobiegając utracie wody.

Zafunduj swojej skórze prawdziwie królewskie odżywienie. Rozgnieć widelcem połówkę dojrzałego awokado i nałóż powstałą papkę bezpośrednio na twarz na około 15-20 minut. Taka prosta maseczka dogłębnie nawilży, ukoi podrażnienia i dostarczy skórze cennych witamin, zwłaszcza witaminy E, nazywanej "witaminą młodości". Po takim zabiegu cera będzie aksamitnie gładka i zregenerowana.

Jak zrobić maseczkę z awokado? Pakorn 123RF/PICSEL

Płatki owsiane - kojący kompres dla wrażliwców

Jeśli twoja skóra jest wrażliwa, skłonna do podrażnień i zaczerwienień, płatki owsiane będą dla niej prawdziwym ukojeniem. Zawierają beta-glukany, które tworzą na skórze delikatny film ochronny, zapobiegając utracie wilgoci i łagodząc stany zapalne. Płatki owsiane to również źródło saponin - naturalnych substancji myjących, które delikatnie, ale skutecznie oczyszczają skórę.

Gdy twoja cera jest podrażniona i potrzebuje natychmiastowej ulgi, sięgnij po owsiany kompres. Kilka łyżek płatków owsianych (najlepiej górskich) zalej niewielką ilością gorącej wody lub mleka i odczekaj, aż napęcznieją. Gdy papka ostygnie, nałóż ją na twarz na 15 minut. Taki zabieg przyniesie skórze ukojenie, zmniejszy zaczerwienienia i nieprzyjemne uczucie ściągnięcia.

Gdy twoja cera jest podrażniona i potrzebuje natychmiastowej ulgi, sięgnij po owsiany kompres

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

