Twoje włosy stają dęba po zdjęciu czapki? Ten genialny trik na zawsze rozwiąże problem

Spis treści: Dlaczego włosy stają na dęba? Tajna broń z twojej kuchni Jak stosować i o czym pamiętać?

Dlaczego włosy stają na dęba?

Zjawisko elektryzowania się włosów to nic innego jak efekt gromadzenia się na ich powierzchni ładunków elektrostatycznych. Problem ten nasila się szczególnie zimą z kilku powodów. Po pierwsze, powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach jest wyjątkowo suche, co sprzyja utracie wilgoci z włosów i czyni je bardziej podatnymi na gromadzenie ładunków. Po drugie, noszenie czapek, szalików i swetrów, często wykonanych z syntetycznych materiałów, powoduje tarcie, które prowadzi do przenoszenia jonów i potęguje efekt "latających" kosmyków. Im bardziej włosy są przesuszone i zniszczone, tym łatwiej o ten nieprzyjemny efekt.

Tajna broń z twojej kuchni

Zamiast walczyć z naelektryzowaną fryzurą po zdjęciu czapki, lepiej zapobiegać problemowi u jego źródła. Rozwiązaniem jest przygotowanie domowego płynu antystatycznego, którym spryskasz wnętrze swojego zimowego nakrycia głowy. Najprostszy i najbardziej skuteczny przepis wymaga jedynie dwóch składników, które z pewnością masz w domu. W butelce z atomizerem wymieszaj wodę z octem jabłkowym w proporcji 4:1 (cztery części wody na jedną część octu). Ocet, dzięki swoim właściwościom, neutralizuje ładunki elektryczne i zapobiega elektryzowaniu się tkanin. Nie martw się o zapach - szybko zwietrzeje, pozostawiając czapkę neutralną dla twojej fryzury.

Jak dbać o włosy zimą?

Jak stosować i o czym pamiętać?

Przed każdym wyjściem z domu, delikatnie spryskaj wnętrze czapki przygotowaną mieszanką i poczekaj chwilę, aż wyschnie. To wszystko! Płyn stworzy na materiale niewidzialną barierę, która zapobiegnie powstawaniu ładunków elektrostatycznych podczas tarcia o włosy. Regularne stosowanie tej metody sprawi, że po zdjęciu czapki twoje włosy pozostaną gładkie i ujarzmione. Co ważne, jest to sposób w pełni naturalny i bezpieczny zarówno dla włosów, jak i dla większości materiałów, z których wykonane są czapki. Teraz już wiesz, że wystarczy wymieszać i spryskać, by cieszyć się idealną fryzurą przez całą zimę.

