Tak Turczynki dbają o urodę: Jeden z produktów na pewno masz w domu

Choć tureckie kobiety kojarzą sią nam często z mocnym makijażem i i bardzo wyrazistym wyglądem, to są one wielkimi fankami naturalnej pielęgnacji, w której kluczową rolę odgrywają wielopokoleniowe tradycje i rytuały, oparte na sprawdzonych, ekologicznych recepturach. Młode kobiety korzystają oczywiście coraz chętniej z profesjonalnych zabiegów, świetnie ma się także medycyna estetyczna, ale sprawdzone, naturalne patenty wciąż cieszą się ogromną popularnością.

Podobnie jak Hiszpanki, Turczynki kochają oliwę z oliwek, która jest nie tylko podstawą ich diety, ale również kosmetykiem. Używają jej zarówno do pielęgnacji ciała jak i skóry twarzy. Oliwa z oliwek (szczególnie extra virgin) działa na cerę jak naturalny, bardzo odżywczy balsam. Zawiera witaminy A, D, E i K oraz liczne antyoksydanty, które pomagają głęboko nawilżyć skórę, wygładzić zmarszczki i załagodzić podrażnienia. Ten naturalny kosmetyk polecany jest szczególnie kobietom o suchej, dojrzałej i bardzo wrażliwej skórze.

Hitem naturalnej pielęgnacji jest dla nich także naturalny jogurt turecki, który stosują jako odżywczą maseczkę łagodzącą i poprawiającą napięcie skóry.

Turczynki stawiają również na regularne peelingi, które pomagają im oczyścić skórę z toksyn i martwego naskórka, poprawić krążenie i nadać jej zdrowy koloryt.

Urodowy sekret Turczynek: Ten jeden produkt potrafi zdziałać cuda na twarzy

Tureckie kobiety są wielbicielkami naturalnej pielęgnacji, w której główną rolę odgrywa woda różana. Stosują ją jako naturalny tonik, który nawilża, łagodzi podrażnienia i przywraca skórze blask lub jako orzeźwiającą mgiełkę.

Woda różana działa na skórę bardzo wszechstronnie:

mocno nawilża,

łagodzi wszelkie podrażnienia,

tonizuje,

zmniejsza zaczerwienienia,

leczy trądzik,

reguluje wydzielanie sebum,

przywraca naturalne pH.

opóźnia procesy starzenia,

wygładza drobne zmarszczki.

To świetny wybór dla właścicielek cery suchej oraz dojrzałej.

Woda różana jest niezwykle łagodna - bezpiecznie mogą ją stosować nawet kobiety z wyjątkowo wrażliwą cerą.

Chcesz wyglądać i czuć się pięknie każdego dnia? Sprawdź nasze sprawdzone triki urodowe, które naprawdę działają, i odkryj, jak małe zmiany potrafią odmienić wygląd i samopoczucie. Więcej inspiracji na kobieta.interia.pl/uroda

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

"Byłam rozliczana za kształt brzucha". Joanna Przenicka-Malek o otyłości, ciąży i hejcie INTERIA.PL