Spis treści: Dlaczego siemię lniane tak dobrze działa na skórę? Prosty przepis na lnianą kąpiel Domowe SPA krok po kroku Jak często powtarzać taki zabieg?

Dlaczego siemię lniane tak dobrze działa na skórę?

Siemię lniane ma w sobie mnóstwo witamin (na przykład witaminę E, która odmładza) oraz zdrowych tłuszczów. Kiedy ugotujesz te ziarenka w wodzie, powstaje z nich gęsty żel, który głęboko nawilża skórę, leczy małe pęknięcia i sprawia, że szorstkie miejsca na stopach stają się znowu miękkie. To bardzo tani, domowy i w pełni bezpieczny sposób, który działa o wiele lepiej niż niejeden drogi krem ze sklepu.

Siemię lniane to babciny sposób na popękane pięty 123RF/PICSEL

Prosty przepis na lnianą kąpiel

Zrobienie takiej kąpieli jest bardzo łatwe i nie zajmie ci dużo czasu. Przygotuj około pół szklanki ziaren siemienia lnianego. Pamiętaj, aby użyć całych ziarenek, a nie tych zmielonych na proszek. Dlaczego? Bo całe ziarna dużo łatwiej usuniesz ze stóp po skończonym zabiegu. Wsyp siemię do garnka i wlej dwa lub trzy litry wrzącej wody. Gotuj to na małym ogniu przez około 15 minut. Szybko zobaczysz, jak woda gęstnieje i zmienia się w kisiel. Potem wyłącz gaz i odczekaj, aż płyn trochę ostygnie. Kąpiel ma być przyjemnie ciepła, ale nie gorąca. Przelej wszystko do dużej miski.

Domowe SPA krok po kroku

Kiedy miska jest już gotowa, usiądź wygodnie w fotelu. Najpierw umyj stopy w czystej wodzie, zrób peeling, a potem zanurz je w ciepłym, lnianym kisielu. Trzymaj je tam przez około 20 do 30 minut. Lniany żel będzie w tym czasie pracował, żeby zmiękczyć twoją szorstką skórę. Kiedy minie pół godziny, wyjmij stopy. Bardzo ważna zasada: nie myj ich wodą! Wystarczy, że wytrzesz nadmiar żelu papierowym ręcznikiem. Jeśli na piętach zostało trochę miękkiego, martwego naskórka, możesz go delikatnie zetrzeć dłońmi. Na sam koniec posmaruj stopy grubą warstwą kremu nawilżającego i załóż na noc bawełniane skarpetki.

Jak często powtarzać taki zabieg?

Jeden zabieg na pewno przyniesie ulgę, ale żeby mieć piękne stopy na stałe, musisz powtarzać go regularnie. Jeśli twoje pięty są bardzo twarde i popękane, rób taką kąpiel dwa lub trzy razy w tygodniu. Kiedy zobaczysz, że skóra jest już zdrowa i ładna, wystarczy moczyć stopy tylko raz w tygodniu, żeby utrzymać ten efekt. Taka ciepła kąpiel to też doskonały sposób na relaks. Nogi, które były cały dzień w butach, odpoczną i przestaną boleć. Warto kupić dodatkową paczkę siemienia lnianego, żeby mieć ją w domu tylko do ratowania swoich stóp!

Podobał ci się ten artykuł? Zobacz więcej praktycznych porad i inspiracji w serwisie kobieta.interia.pl - codziennie coś nowego.





"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat