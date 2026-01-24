Co to jest szampon lamelarny?

Szampon lamelarny to kosmetyk oparty na technologii lamelarnej, czyli takiej, w której składniki pielęgnujące układają się na włosach warstwowo. Dzięki temu działają w konkretnych miejscach - "przyczepiają się" głównie do uszkodzonych i porowatych miejsc, zamiast obciążać całe pasma.

W składzie takich szamponów znajdziemy najczęściej łagodne substancje myjące, aminokwasy, proteiny, glicerynę, pantenol czy wygładzające polimery, a rzadziej ciężkie oleje i silikony. Ich główną zaletą jest szybkie działanie: włosy już po myciu mają być gładsze i bardziej błyszczące. Choć tzw. technologia lamelarna zadebiutowała kilka lat temu w formie wód i odżywek, szampony lamelarne zaczęły na dobre pojawiać się na półkach drogerii dopiero niedawno. Dziś znajdziemy je zarówno w ofercie marek drogeryjnych, jak i profesjonalnych, w cenach wahających się zwykle od około 20 do 60 zł.

Dla kogo będą odpowiednie szampony lamelarne?

Zaawansowana technologia sprawia, że efekty można uzyskać już na etapie mycia włosów Yaroslav Astakhov 123RF/PICSEL

Efekty, jakie może dawać szampon lamelarny, to przede wszystkim widoczne wygładzenie, większy połysk, mniejsze puszenie i sypkość włosów. Dobrze sprawdza się przy włosach długich, farbowanych, rozjaśnianych lub wysokoporowatych, które łatwo tracą gładkość i wyglądają na zmęczone stylizacjami.

Nie jest to jednak kosmetyk dla każdego - osoby z bardzo cienkimi, delikatnymi lub szybko przetłuszczającymi się włosami mogą doświadczyć utraty objętości i tworzenie się nieestetycznego "przyklapu". Szampon lamelarny nie będzie też najlepszym wyborem dla fanek mocnego oczyszczania skóry głowy, bo jego działanie skupia się bardziej na długości niż na intensywnym oczyszczaniu.

Najczęściej zaleca się stosowanie go 1-2 razy w tygodniu, naprzemiennie z klasycznym szamponem, traktując go jako element wygładzającej pielęgnacji, a nie jedyny kosmetyk myjący na stałe.

Odkryj sekrety pielęgnacji, które podkreślą naturalne piękno skóry i włosów. Wypróbuj nasze porady i dowiedz się, jakie produkty i rytuały naprawdę warto wprowadzić do codziennej rutyny. Więcej na kobieta.interia.pl

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL