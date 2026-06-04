Spis treści: Zbyt ciężkie i matujące formuły Niewłaściwy odcień i chęć "opalenia" twarzy Ignorowanie pielęgnacji przed makijażem Nakładanie zbyt grubej warstwy produktu

Zbyt ciężkie i matujące formuły

Jednym z największych grzechów w makijażu po czterdziestce jest ślepe przywiązanie do mocno kryjących, matujących podkładów. Z biegiem czasu gruczoły łojowe pracują wolniej, co oznacza, że skóra staje się z natury bardziej sucha. Matowy fluid zachowuje się na niej jak gąbka - wyciąga resztki wilgoci, a sam osadza się w załamaniach i liniach mimicznych, dając nieestetyczny efekt postarzającej maski. Zamiast tego postaw na podkłady nawilżające, rozświetlające i lekkie kremy BB. Formuły wzbogacone o kwas hialuronowy, witaminę C czy peptydy nie tylko wyrównają koloryt, ale też zadbają o kondycję cery. Lekkie odbicie światła w takich produktach optycznie "wyprasuje" zmarszczki i nada twarzy świeżości.

Niewłaściwy odcień i chęć "opalenia" twarzy

Wybór zbyt ciemnego podkładu to pułapka, w którą często wpadamy, chcąc szybko dodać twarzy letniego, opalonego kolorytu. Efekt jest jednak odwrotny do zamierzonego - cera wygląda na poszarzałą, zmęczoną i nienaturalnie odcina się od szyi, co bezbłędnie dodaje lat. Najważniejsze jest idealne dopasowanie koloru do linii żuchwy w świetle dziennym. Jeśli chcesz ocieplić wizerunek, zrób to za pomocą odrobiny bronzera nałożonego na kości policzkowe, a nie ciemniejszego fluidu na całej twarzy.

Ignorowanie pielęgnacji przed makijażem

Nawet najdroższy i najlepiej dobrany podkład polegnie, jeśli nałożysz go na nieprzygotowaną, przesuszoną skórę. Z upływem czasu warstwa rogowa naskórka wolniej się złuszcza, co prowadzi do mikroszorstkości. Aplikacja kosmetyków kolorowych bezpośrednio na taką cerę sprawia, że pigment natychmiast gromadzi się w suchych miejscach. Ogromnym błędem jest traktowanie podkładu jako zamiennika kremu. Zanim sięgniesz po pędzel czy gąbeczkę, zadbaj o solidne nawilżenie. Bogatszy krem na dzień, serum antyoksydacyjne, a raz w tygodniu delikatny peeling enzymatyczny stworzą idealną bazę dla makijażu, dzięki której podkład będzie utrzymywał się zdecydowanie dłużej.

Nakładanie zbyt grubej warstwy produktu

Z wiekiem możemy czuć pokusę, by nałożyć więcej produktu w celu ukrycia przebarwień, cieni czy popękanych naczynek. Niestety, w makijażu cery dojrzałej obowiązuje tylko jedna złota zasada: mniej znaczy więcej. Gruba warstwa fluidu to pewność, że kosmetyk po kilku godzinach zbierze się w zmarszczkach wokół oczu i ust, dramatycznie je uwydatniając. Zamiast tego, zacznij od aplikacji minimalnej ilości lekkiego podkładu na sam środek twarzy i delikatnie rozcieraj go na boki, używając zwilżonej gąbeczki. Jeśli masz widoczne mankamenty wymagające mocniejszego krycia, ukryj je punktowo za pomocą precyzyjnego korektora. Dzięki temu cera zachowa swoją naturalną strukturę, będzie oddychać i prezentować się niezwykle elegancko.

Jakie podkłady najlepiej sprawdzą się po 40. roku życia? Oto moje trzy propozycje:

Clarins Double Serum Foundation (podkład i serum 2w1)

Prawdziwy eliksir dla cery dojrzałej! Łączy lekkie krycie z mocą kultowego serum przeciwstarzeniowego. Intensywnie nawilża, nie wchodzi w zmarszczki i pozostawia na twarzy eleganckie, satynowe rozświetlenie.

Podkład dla cery dojrzałej. Fot. Clarins materiał zewnętrzny

Clinique Even Better Clinical Serum Foundation

Idealny wybór, jeśli zależy ci na wyrównaniu kolorytu i redukcji przebarwień. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego i witaminy C kosmetyk nie tylko upiększa, ale też aktywnie poprawia kondycję skóry, nie obciążając jej.

Jak dobrać odpowiedni podkład do cery dojrzałej. Fot. freepik, clinique.com materiał zewnętrzny

Vichy Liftactiv Flexiteint

Apteczny hit z efektem optycznego liftingu. Jego innowacyjna, elastyczna formuła pracuje razem z mimiką twarzy, dzięki czemu podkład nie zbiera się w załamaniach, dając efekt wyjątkowo gładkiej i wypoczętej cery.

Podkład wygładzający zmarszczki. Fot. 123RF/PICSEL, hebe.pl materiał zewnętrzny

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