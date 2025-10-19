Twój ulubiony zapach może utrzymać się dłużej

Zapach to coś więcej niż tylko dodatek, to wspomnienie, które zostaje w pamięci. Dawne damy wiedziały o tym doskonale, dlatego, zanim perfumy zamknięto w szklanych flakonach z atomizerem, utrwalano aromaty za pomocą pudru. Dziś ten zapomniany rytuał wraca jako "dusting powder" - metoda, która łączy elegancję przeszłości z nowoczesnym podejściem do pielęgnacji. Influencerki urodowe oszalały na punkcie tego sposobu, bo dzięki tej nietypowej aplikacji zapach staje się trwalszy, bardziej rozproszony i powoduje lawinę komplementów i pytań o to, czego używają.

Wystarczy kilka kropel ulubionych perfum, odrobina pudru i kilka dni cierpliwości, by stworzyć własny, zmysłowy eliksir trwałości. Efekt? Zapach, który nie znika po godzinie, tylko staje się częścią ciebie.

Rozwiń

Sprytny trik na przedłużenie trwałości perfum

Wystarczą płatki kosmetyczne, trochę pudru i zamykany pojemnik Canva Pro INTERIA.PL

Aby stworzyć własny dusting powder, nie potrzebujesz wiele: jedynie szczyptę cierpliwości i kilka produktów, które znajdziesz w najbliższej drogerii.

Do zamykanego pudełka lub słoiczka wsyp delikatny puder lub talk - najlepiej taki o neutralnym zapachu. Następnie przygotuj kilka wacików bawełnianych, które wcześniej możesz lekko nasączyć naturalnym olejkiem, np. migdałowym lub jojoba, aby wzmocnić trwałość kompozycji. Spryskaj je ulubionymi perfumami, tak by przesiąkły zapachem, i ułóż pomiędzy warstwami pudru. Zamknij pojemnik i pozwól mu "odpocząć" przez kilka dni. W tym czasie aromat przeniknie puder, tworząc subtelny, jedwabisty woal zapachu. Gdy przyjdzie poranek, zamiast sięgać po flakon, przeciągnij wacikiem po szyi, dekolcie czy ramionach. Dzięki temu zapach będzie rozpraszał się w zupełnie inny sposób niż podczas standardowej aplikacji perfum. Różnica będzie spora, spodziewaj się komplementów!

Jeśli jeszcze nie masz swojego ulubionego zapachu, sprawdź, jakie propozycje opisała w swoim artykule dziennikarka Paulina Szymczak. Listę hipnotyzujących perfum dla dojrzałych kobiet znajdziesz w serwisie Interia Styl.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 151: Małgorzat Serafin INTERIA.PL