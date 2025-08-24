Woda utleniona, czyli roztwór nadtlenku wodoru, od lat znana jest jako środek odkażający i dezynfekujący. Jej działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze sprawia, że świetnie sprawdza się również w pielęgnacji stóp. Stosowana w odpowiednich proporcjach i z umiarem jest bezpieczna i może korzystnie wpływać na kondycję skóry.

Na co pomaga moczenie stóp w wodzie utlenionej?

Kąpiele nóg z dodatkiem wody utlenianej są polecane szczególnie osobom, które borykają się z uporczywymi problemami. Pomagają w walce z nieprzyjemnym zapachem. Za sprawą działania bakteriobójczego produkt skutecznie ogranicza rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych za przykrą woń, która wielu osobom odbiera całą pewność siebie.

Regularne moczenie nóg może zmniejszyć ryzyko infekcji, więc jest polecana w profilaktyce grzybicy stóp i paznokci. Przyda się zwłaszcza osobom, które często korzystają w publicznych łazienek, np. na basenie lub siłowni. Dodatkowo woda utleniona przyspiesza proces oczyszczania skóry i zmiękcza zrogowaciały naskórek. Co więcej, kąpiel stóp w letniej wodzie działa odprężająco, a odrobina wody utlenionej wzmacnia ten efekt.

Jak przygotować kąpiel do stóp z wodą utlenioną? Zwróć uwagę na proporcje

Przygotowanie domowego zabiegu sprzyjającego kondycji stóp jest banalnie proste i nie zajmuje więcej niż kilka minut.

Do miski wlej ciepłą, ale nie gorącą wodą. Dodaj 3-procentową wodę utlenioną - stosuj 200 ml produktu na 3 litry wody. W tak przygotowanym roztworze mocz stopy przez 15-20 minut.

Na koniec dokładnie osusz stopy, używając miękkiego i czystego ręcznika. Zwróć szczególną uwagę na wytarcie przestrzeni między palcami. Na suche stopy nałóż krem zmiękczający i nawilżający, dzięki czemu skóra nie przesuszy się po kontakcie z wodą utlenioną.

Kiedy unikać domowego zabiegu? Przeciwwskazania

Choć takie urozmaicenie domowego SPA ma wiele zalet, nie zawsze jest wskazane. Moczenia stóp w kąpieli z wodą utlenioną należy unikać w przypadku otwartych, głębokich ran, alergii lub silnej nadwrażliwości skóry, a także bardzo przesuszonej i pękającej skóry stóp.

