Najlepsze fryzury na lato dla seniorek. Te 4 cięcia odmładzają i nie wymagają wysiłku

Spis treści: Fryzura na lato dla seniorek. Odmładzający wybór Prosta w stylizacji fryzura dla kobiet po 60-tce. W upalne dni poczujesz ulgę Klasyka wśród włosów. Seniorki ją pokochały Włosy podziękują za tę fryzurę latem. Wygodna i prosta

Fryzura na lato dla seniorek. Odmładzający wybór

Jedną z najbardziej uniwersalnych fryzur dla dojrzałych kobiet jest kurtynkowa grzywka, która delikatnie rochodzi się na boki. Subtelnie otacza twraz i łagodzi jej rysy. To opcja nie tylko dla długich włosów, ale również tych sięgających do ucha. Dodatkowo układanie włosów nigdy nie mogło być prostsze. Należy zacząć od zwilżenia grzywki i nałożenia na nią termoochrony. Następnie należy suszyć ją na okrągłej szczotce, najlepiej ceramicznej, która nie nagrzewa się tak, jak te metalowe. Pasma włosów należy kierować od środka czoła w górę (najlepiej trochę na zewnętrzne boki). Na koniec grzywkę trzeba przeczesać delikatnie palcami i zabezpieczyć odrobiną lakieru. W taki sposób można uzyskać miękki i naturalny efekt. Resztę włosów również można układać na szczotce zawijając końcówki do środka.

Grzywka na boki odejmie wizualnie 10 lat Canva Pro INTERIA.PL

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Prosta w stylizacji fryzura dla kobiet po 60-tce. W upalne dni poczujesz ulgę

Kolejnym wariantem do wyboru jest grzywka na bok, która nigdy nie wychodzi z mody. Taka asymetria optycznie wyszczupli twarz i zamaskuje wysokie czoło. Jest łatwa w codziennym utrzymaniu i pasuje niemalże do każdego typu urody. Po umyciu należy przeczesać włosy i wybrać stronę, na której ma znajdować się grzywka. Następnie należy wysuszyć ją na szczotce, zawsze kierując ją ku górze. W ten sposób włosy delikatnie odbiją się u nasady i będą wyglądać naturalnie. Jeżeli końcówki zaczynają się wywijać, to można je poprawić prostownicą. Jednak nie można przesadzać z wysoką temperaturą, gdyż włosy stracą na objętości.

W upalne dni warto postawić na grzywkę na bok Canva Pro INTERIA.PL

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Klasyka wśród włosów. Seniorki ją pokochały

Jeśli jednak nie lubimy nowoczesnych rozwiązań, to warto postawić na klasykę, jakim jest bob. To wariant, który sprawdza się w każdym wieku. Warto jednak dopasować do siebie odpowiednią długość. Dla przykładu fryzura sięgająca linii żychwy doda znacznej objęości cienkim włosom. Latem jest to jedna z najwygodniejszych fryzur, ponieważ szybko schnie i jest łatwa w stylizacji. Jak ułożyć boba? Na wilgotne włosy najpierw należy nałożyć piankę, najlepiej taką zwiększającą objętość. Następnie także suszymy je na okrągłej szczotce, lekko podwijając końcówki do środka.

Jak układać włosy latem? Oto kilka opcji dla dojrzałych kobiet Canva Pro INTERIA.PL

Włosy podziękują za tę fryzurę latem. Wygodna i prosta

Krótka fryzura typu pixie gładko zaczesana do tyłu prezentuje się stylowo, nowocześnie i eksponuje rysy twarzy oraz szyję. To doskonały wybór na upalne dni. Włosy nie stanowią przeszkody, a codzienna stylizacja zajmuje tylko kilka minut. Na wilgotne włosy nakłada się piankę lub krem do stylizacji, po czym podczas suszenia przeczesuje się je palcami lub szczotką ku tyłowi. Najpierw warto wysuszyć włosy z pochyloną głową, by nadać uczesaniu objętości. Na zakończenie wystarczy rozprowadzić na fryzurze wosk, aby ją utrwalić i nadać włosom delikatny połysk.

Pomysły na ponadczasowe fryzury, które nigdy nie wyjdą z mody Canva Pro INTERIA.PL

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