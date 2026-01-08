Zaskakująco łatwy sposób na piękną skórę. Kolagenowe żelki to hit internetu

Spis treści: Dlaczego kolagen w naszej diecie jest tak ważny? Produkty, które zawierają najwięcej kolagenu Przepis na kolagenowe żelki na zmarszczki

Dlaczego kolagen w naszej diecie jest tak ważny?

Kolagen to podstawowe białko budulcowe organizmu. Stanowi około 30 procent wszystkich białek w ludzkim ciele i odpowiada za elastyczność, jędrność oraz odpowiednie nawilżenie skóry. Jest też niezbędny dla zdrowia stawów, kości, włosów i paznokci.

Niestety już po 25. roku życia naturalna produkcja kolagenu zaczyna stopniowo spadać. Efektem mogą być zmarszczki, utrata gęstości skóry, jej wiotczenie, a także bóle stawów czy łamliwość paznokci. Właśnie dlatego tak istotne jest dostarczanie kolagenu z zewnątrz.

Regularne spożywanie produktów bogatych w kolagen może wspierać naturalne procesy regeneracyjne skóry, poprawić jej strukturę oraz pomóc w spłyceniu drobnych zmarszczek.

Produkty, które zawierają najwięcej kolagenu

Kolagen występuje naturalnie głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Do jego najlepszych źródeł należą:

• Długo gotowane wywary kostne - prawdziwa skarbnica łatwo przyswajalnego kolagenu

• Galaretki mięsne i rybne - takie jak zimne nóżki czy ryba w galarecie, bogate w żelatynę

• Podroby, skórki i chrząstki - m.in. kurze łapki, skórki wieprzowe, chrząstki

• Ryby - szczególnie morskie, zwłaszcza ich skóra i ości

Warto pamiętać, że do syntezy kolagenu niezbędna jest witamina C. Dlatego dietę bogatą w kolagen dobrze uzupełniać o cytrusy, paprykę, natkę pietruszki, brokuły czy kiwi.

Jak zrobić kolagenowe żelki? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Przepis na kolagenowe żelki na zmarszczki

Domowe żelki kolagenowe to prosty sposób na uzupełnienie diety w kolagen bez zbędnych dodatków. Ich skład możesz łatwo dopasować do własnych upodobań smakowych.

Składniki:

• 1 szklanka świeżo wyciśniętego lub 100% soku owocowego (np. pomarańczowego, wiśniowego, z jagód)

• 4-6 łyżek żelatyny w proszku (najlepiej wysokiej jakości, wołowej lub wieprzowej)

• opcjonalnie: 1-2 łyżki miodu, syropu klonowego lub erytrytolu

• opcjonalnie: sok z połowy cytryny

Przygotowanie:

1. Połowę soku wlej do małego garnka. Drugą połowę przelej do miseczki, wsyp żelatynę i odstaw na kilka minut, aby napęczniała.

2. Sok w garnku podgrzewaj na małym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia.

3. Dodaj napęczniałą żelatynę i mieszaj, aż całkowicie się rozpuści.

4. Jeśli używasz słodzika lub soku z cytryny, dodaj je na tym etapie i dokładnie wymieszaj.

5. Przelej mieszankę do silikonowych foremek.

6. Wstaw do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc, aż żelki stężeją.

Domowe żelki kolagenowe przechowuj w lodówce w szczelnym pojemniku. Smacznego i na zdrowie!

Chcesz wyglądać i czuć się pięknie każdego dnia? Sprawdź nasze sprawdzone triki urodowe, które naprawdę działają, i odkryj, jak małe zmiany potrafią odmienić wygląd i samopoczucie. Więcej inspiracji na kobieta.interia.pl/uroda

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 160: Piotr Kruk INTERIA.PL