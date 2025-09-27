Ziemniaki kojarzą się z polską kuchnią tak bardzo, że większość z nas myśli pewnie, że były z nami od zawsze. W rzeczywistości jednak, za początek uprawy ziemniaka w Polsce przyjmuje się rok 1683. Dziś trudno jest nam sobie wyobrazić kompletny obiad bez pysznych, prostych w przygotowaniu na wiele sposobów i bardzo zdrowych ziemniaków.

Ziemniaki: Dlaczego są aż tak zdrowe?

Ziemniaki obfitują głównie w potas - w 100 g warzyw znajdziemy aż 443 mg tego minerału. Potas nie tylko wpływa na pracę nerek, ale także reguluje ciśnienie krwi, wspomaga pracę układu nerwowego i mięśni.

W 200 g ziemniaków znajdziemy również aż połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz:

fosfor,

cynk,

magnez,

jod,

miedź,

mangan,

witaminę A,

witaminy z grupy B,

foliany,

beta-karoten.

Ziemniaki zawierają też mnóstwo błonnika, który poprawia trawienie i perystaltykę jelit, zwiększa objętość treści pokarmowej i zapewnia uczucie sytości.

Wbrew pozorom, ziemniaki nie są też kaloryczne - w 100 g gotowanych ziemniaków znajduje się tylko 73 kcal, 0,01 g tłuszczu i woda. Dla porównania, w 100 gramach frytek znajduje się aż 280 kcal. Najzdrowsze są ziemniaki gotowane, zaraz za nimi plasują się ziemniaki pieczone.

Co ciekawe, ziemniaki mogą odżywiać nas nie tylko od wewnątrz, ale także z zewnątrz. Świetnym sposobem na wykorzystanie tej witaminowej bomby jest przyrządzenie odżywczej maski do włosów. Przepis na nią jest bardzo prosty!

Odżywka do włosów z ziemniaków: Prosty przepis na odżywczą maskę

Aby przygotować odżywczą, bogatą, ziemniaczaną maskę do włosów, potrzebne nam będą dwa, średniej wielkości ziemniaki i trochę wody. Ziemniaki należy pokroić w drobną kostkę (nie musimy ich obierać), wrzucić do blendera, dodać trochę wody i dokładnie zmiksować na masę.

Gotową maskę należy nałożyć na włosy oraz skórę głowy i wykonać delikatny masaż. Po dwudziestu minutach maskę zmywamy, a następnie suszymy włosy i stylizujemy jak zawsze.

Ziemniaczana maska nie tylko odżywia włosy, ale dodatkowo wpływa na ich szybszy porost.

WAŻNE: Ziemniaki już same w sobie zawierają dużo wody o zbawiennym wpływie na włosy i skórę głowy. Podczas przyrządzania maski dodatkową wodę powinniśmy dolewać więc powoli, by odżywka nie była zbyt wodnista i by nie rozcieńczyć zbyt mocno drogocennych soków.

