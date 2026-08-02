Spis treści: To jeden z najczęstszych mitów dotyczących SPF Ile kremu z filtrem powinniśmy nakładać? Pochmurny dzień nie oznacza, że możemy zrezygnować z filtra

To jeden z najczęstszych mitów dotyczących SPF

Ochrona przeciwsłoneczna jest jednym z najważniejszych elementów codziennej pielęgnacji skóry, jednak wiele osób nadal traktuje ją sezonowo. Krem z filtrem często pojawia się w kosmetyczkach głównie latem, podczas urlopu czy wypoczynku nad wodą, natomiast w pozostałych miesiącach zostaje pomijany.

Jak tłumaczy nam kosmetolożka Małgorzata Misiejuk z BasicLab, jednym z najczęściej popełnianych błędów jest właśnie przekonanie, że SPF należy stosować wyłącznie w określonych sytuacjach. Tymczasem promieniowanie ultrafioletowe oddziałuje na skórę przez cały rok - niezależnie od temperatury czy pory roku.

- SPF traktujemy jako obowiązkowy, codzienny krok porannej rutyny, niezależnie od pogody, pory roku i tego, czy dzień spędzamy głównie w pomieszczeniu - podkreśla ekspertka.

Problemem jest również niewłaściwa ilość nakładanego produktu. Nawet wysokiej jakości krem przeciwsłoneczny nie zapewni deklarowanego poziomu ochrony, jeśli zostanie użyty w zbyt małej ilości. W efekcie rzeczywista ochrona skóry może być znacznie niższa niż wartość SPF podana na opakowaniu.

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Ile kremu z filtrem powinniśmy nakładać?

Wiele osób stosuje krem z filtrem zbyt oszczędnie, obawiając się ciężkiej konsystencji, uczucia lepkości lub białych śladów na skórze. Jak wyjaśnia kosmetolożka, to właśnie zbyt mała ilość produktu jest jednym z najczęściej popełnianych błędów.

Standard kosmetologiczny dla twarzy, szyi i dekoltu to około 2 miligramy produktu na centymetr kwadratowy skóry, co w praktyce odpowiada ilości równej około jednej łyżeczce do herbaty na samą twarz i szyję - wyjaśnia nam kosmetolożka.

Dla wielu osób taka ilość może wydawać się zbyt duża, dlatego w praktyce nakładają jedynie część zalecanej porcji. Tym samym nie uzyskują pełnej ochrony, którą producent deklaruje na opakowaniu. Jednak skąd możemy wiedzieć, że nakładamy odpowiedniją ilość kremu?

- W warunkach domowych dobrym punktem odniesienia jest tzw. metoda dwóch palców - pasek produktu naniesiony na długość palca wskazującego i środkowego - wyjaśnia dalej.

Jak zaznacza Małgorzata Misiejuk, filtr przeciwsłoneczny można nakładać w dwóch cieńszych warstwach zamiast jednej bardzo małej ilości produktu. Dzięki temu łatwiej równomiernie pokryć całą powierzchnię skóry.

Krem z filtrem SPF to podstawa letniej pielęgnacji skóry twarzy 123RF/PICSEL

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Pochmurny dzień nie oznacza, że możemy zrezygnować z filtra

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących ochrony przeciwsłonecznej jest przekonanie, że krem z filtrem nie jest potrzebny, gdy słońce pozostaje za chmurami. Jak tłumaczy kosmetolożka, zachmurzenie nie oznacza całkowitego zatrzymania promieniowania UV, szczególnie promieni UVA.

To właśnie promieniowanie UVA w dużej mierze odpowiada za fotostarzenie skóry oraz uszkodzenia zachodzące w jej głębszych strukturach. Przenika ono przez chmury, dlatego również w pochmurne dni skóra pozostaje narażona na jego działanie.

Oparzenie słoneczne w pochmurny dzień jest jak najbardziej możliwe, a dodatkowo ryzyko rośnie, ponieważ przy braku bezpośredniego, odczuwalnego ciepła słonecznego łatwiej stracić czujność i pominąć aplikację filtra - wyjaśnia ekspertka.

O stosowaniu SPF nie powinno więc decydować wyłącznie nasze subiektywne odczucie intensywności słońca. Kluczowe znaczenie ma poziom promieniowania UV, który może być wysoki również wtedy, gdy niebo jest całkowicie zachmurzone.

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