Zredukuje potliwość stóp, zniweluje uczucie ciężkości. Zaparz 4 torebki

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Zamiast kupować kolejne dezodoranty, wkładki i lotiony, wypróbuj babciny sposób na potliwość stóp. Wystarczy opakowanie znanej wszystkim herbatki i regularność przez tydzień. Będziesz zaskoczona rezultatami.

Stopy moczone w zielonej misce z ziołowym naparem, obok zielone mydło i niebiesko-biały ręcznik na drewnie.
Moczenie stóp w tym ziołowym wywarze skutecznie ograniczy dokuczliwą nadpotliwość123RF/PICSEL

Niekomfortowy problem nasila się latem

Latem radość z noszenia sandałków czy klapek skutecznie może zepsuć silna potliwość stóp. Ześlizgujące się buty, niekomfortowe odczucia oraz obawa o nieprzyjemny zapach mogą na szczęście pozostać jedynie nieprzyjemnym wspomnieniem, dzięki domowemu sposobowi, które znały już nasze babcie. Wystarczy dostępna w każdym sklepie i aptece herbatka, ale zamiast ją wypić, zanurz w niej stopy. Kuracja przyniesie ulgę, "uspokoi" gruczoły potowe, a ty będziesz mogła bez przeszkód cieszyć się swobodą podczas noszenia odkrytego obuwia.

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Paulina Szymczak

Skuteczna kąpiel na nadpotliwość stóp

Kobieta w letniej sukience w paski zapina sandały, trzymając kolorową torebkę na ramieniu, ozdobiona bransoletkami na rękach.
Dzięki ziołowemu remedium na nadpotliwość, noszenie sandałów przestanie być problematyczne123RF/PICSEL

Szałwia znana jest od dawna ze swoich właściwości przeciwzapalnych, ściagających, przecibakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Choć wiele osób korzysta z niej wewnętrznie popijając napar lub płucząc nim gardło w obliczu infekcji, szałwia ma także rewelacyjne działanie na skórę. Zwęża pory, hamuje wydzielanie potu i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Aby to wszystko uzyskać, wystarczy zaparzyć 3-4 łyżki suszu lub 4 torebki szałwi w ok. 1 litrze wody, zostawić do naciągnięcia przez 20 minut. Gdy mikstura osiągnie przyjemną temperaturę, przelej ją do miski i ewentualnie uzupełnij wodą.

Mocz w naparze stopy minimum 15 minut i osusz stopy. Dla jak najlepszych rezultatów powtarzaj ten zabieg przez pierwszy tydzień - dwa codziennie, potem co kilka dni lub raz na tydzień dla podstrzymania efektu. Będziesz zaskoczona tym, jak ta prosta ziołowa kąpiel zmniejszy potliwość i przyniesie ulgę stopom. Bo szałwia nie zadziała jedynie na problem pocenia, ale także kompleksowo zadba o skórę - przyspieszy gojenie i regenerację ewentualnych uszkodzeń (na przykład w okolicach skórek przy paznokciach czy spękane pięty), ciepły napar rozluźni stopy i zniweluje uczucie "ciężkich nóg".

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