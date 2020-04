URODA |

Kończy ci się ulubiona maska do włosów? Zamiast biec do drogerii po kolejne opakowanie, spróbuj odżywić włosy w nieco inny sposób. Przedstawiamy przepisy na domowe maseczki o rewelacyjnym działaniu. Z pomocą przyjdą produkty, które masz w swojej kuchni!

1 / 6

Jajka to nie tylko pożywny przysmak, ale też doskonały składnik wielu kosmetyków. Czy wiecie, że kilkadziesiąt lat temu nasze babcie chcąc poczuć się atrakcyjniej, nakładały je na włosy? Maseczka jajeczna przed laty była hitem w polskich domach. Nie dość, że tania i banalna w wykonaniu, to efekty widać natychmiast. Zamiast wydawać pieniądze na odżywki czy maski do włosów, powinnyśmy czasem spróbować dawnych receptur na lśniące, mocne i zdrowe włosy. Co takiego jest w domowej maseczce z jajek, że polecają ją kobiety na całym świecie?