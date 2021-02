URODA |

Błyskawiczne upięcie, które pokochały Polki. Na dłuższą metę może jednak bardzo negatywnie wpłynąć na kondycję naszych włosów, wygląd twarzy, a nawet zdrowie. Czy warto tak ryzykować dla chwilowej wygody?

Możliwości jest sporo, ale to uczesanie i tak nie ma sobie równych. Jest szybkie w wykonaniu, bardzo praktyczne, wygodne i na dodatek dobrze wygląda. Klasyczny kucyk, nazywany również końskim ogonem, to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych damskich fryzur. Może konkurować co najwyżej z rozpuszczonymi włosami. Teoretycznie nic w tym złego, bo niech każdy czesze się tak, jak lubi. Jednak z praktycznego punktu widzenia nie wygląda to już tak różowo. Według ekspertów ryzyko jest spore – w ten sposób mogą ucierpieć nawet najsilniejsze pukle, a także nasze samopoczucie i zdrowie. O czym warto wiedzieć, zanim znowu sięgniesz po gumkę do włosów? Ostrzegamy.