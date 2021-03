URODA |

Wbrew pozorom, produkt ten może okazać się bardzo uniwersalnym kosmetykiem. Nie tylko blokuje wydzielanie potu i maskuje nieprzyjemny zapach, ale także zapobiega otarciom, nawilża i czyści. Oto sześć mało znanych zastosowań.

To bez wątpienia jeden z najlepiej sprzedających się kosmetyków, po który sięgamy regularnie. A przynajmniej powinniśmy, bo nigdy nie przestajemy się pocić. Dobrze dobrany dezodorant spowalnia ten proces i równocześnie przyjemnie pachnie. Jednak mało kto wie, że można stosować go nie tylko pod pachami. Zarówno w formie sztyftu, jak i spreju. Oczywiście nie każdy specyfik tego typu nadaje się do wszystkiego. Najbardziej uniwersalny będzie bezzapachowy antyperspirant o neutralnym i bezpiecznym składzie, który nie podrażnia. Przed każdym użyciem warto wykonać test, czyli zaaplikować niewielką ilość kosmetyku na mały fragment skóry. Wtedy można już z czystym sumieniem eksperymentować, a możliwości jest przynajmniej kilka.