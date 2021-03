URODA |

Wahania wagi były jej codziennością. Ilekroć zrzucała zbędne kilogramy, te pojawiały się znowu. Po urodzeniu dzieci coś się jednak zmieniło, bo tusza zniknęła na dobre. Zobacz niezwykłą metamorfozę 34-letniej mamy.

Jedni rodzą się szczupli i tacy pozostają bez względu na okoliczności. Inni przez całe życie walczą o zdrowe ciało oraz zgrabną sylwetkę. Tak jak nasza bohaterka, która od lat borykała się z wahaniami wagi. Co schudnie, to od razu przytyje i tak w kółko. Kiedy po latach starań wreszcie znalazła sposób i mogła się pochwalić wymarzoną sylwetką – zaszła w ciążę, a troska o jej utrzymanie okazała się silniejsza od diety oraz ćwiczeń. Permanentny efekt jojo doprowadził do sytuacji, gdy ważyła już zdecydowanie za dużo. Uwieczniona na zdjęciach metamorfoza przypomina rollercoaster.