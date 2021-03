URODA |

Daira Gubanova może się pochwalić ekstremalnie długą fryzurą. Włosy 34-letniej Rosjanki wciąż rosną, a ona nie ma zamiaru ich skracać. W jaki sposób o nie dba, że są tak lśniące i mocne? Oto sekret ich urody.

Zazwyczaj wygląda to bardzo podobnie. W dzieciństwie zapuszczamy długie włosy i chociaż są piękne, z czasem tracimy do nich cierpliwość. Dorastając narzekamy na ich niepraktyczność – wchodzą do oczu, plączą się, a codzienna pielęgnacja zajmuje za dużo czasu. Wreszcie postanawiamy je skrócić. Ona też miewała chwile zwątpienia, ale udało się je przezwyciężyć. Dziś ma 34 lata i jest właścicielką ekstremalnie długich pukli. Nie skracała ich od czasów szkolnych, a wciąż pozostają w świetnej kondycji. Tajemnicą sukcesu okazuje się odpowiednia pielęgnacja. Wbrew pozorom, wcale nie jest taka skomplikowana.