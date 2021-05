URODA |

Jessy Bunny nie ukrywa, że fascynuje ją sztuczność. Ma dopiero 20 lat, a na koncie już kilka operacji plastycznych. Dzieło chirurgów przypadło do gustu także internautom, którzy obserwują "żywą lalkę" w mediach społecznościowych. I nie szczędzą komplementów.

1 / 5

W ostatnim czasie sporo mówi się o modzie na naturalność. Coraz więcej kobiet rezygnuje z depilacji ciała, farbowania siwych włosów czy jakiegokolwiek makijażu. Nie potrzebują tego typu zabiegów, by czuć się atrakcyjnie i dobrze w swoim ciele. Dla niej to byłoby chyba zbyt duże poświęcenie. Od zawsze lubiła podkreślać swoją kobiecość kosmetykami i strojem, a jej ideałem piękna była plastikowa zabawka. Teraz, kiedy jest już dorosła, może wreszcie upodobnić się do kultowej lalki Barbie. Cel jest coraz bliżej.