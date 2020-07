STRONA GŁÓWNA |

Stonehenge, Wielka Piramida w Gizie, Hagar Qim na Malcie i Machu Picchu w Peru - ziemia obfituje w miejsca, emanujące niezwykłą, silną energią. Turyści z całego świata przyjeżdżają tu odpocząć, uleczyć duszę i czerpać siłę z natury.

1 / 10

Ludzie od wieków obdarzają miejsca mocy kultem, wierzą w ich terapeutyczną moc i wykorzystują je do celów duchowych. To na tych terenach powstały pierwsze świątynie i chrześcijańskie kościoły jak np. Hagar Qim na Malcie. Miejsca mocy rozsiane są po całym świecie, co ważne kilka z nich znajduje się w Polsce!