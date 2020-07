STRONA GŁÓWNA |

Pomagają chorym na raka, leczą groźne choroby, uzdrawiają - według wiernych takie cudowne właściwości mają źródełka rozsiane w różnych częściach Polski. Każdego roku są one tłumnie odwiedzane przez pielgrzymów, którzy mają nadzieję na poprawę zdrowia. Oto najsłynniejsze z nich!

Cudowne źródełko w Licheniu Na stronie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej możemy znaleźć informację, że źródełko powstało z przyczyn praktycznych, aby ludzie mogli z niego czerpać wodę do picia. Zostało ono poświęcone 14 sierpnia 1968 r. i jeszcze tego samego dnia do zakrystii weszła grupa osób, informując, że starsza pani z Pąchowa - niewidoma od 12 lat, po napiciu się wody ze źródełka zaczęła widzieć. Za sprawą zeznań świadków wydarzenie to uznano za pierwsze cudowne uzdrowienie przy źródełku. Potem były kolejne, co zostało udokumentowane w "Księdze łask".