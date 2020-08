STRONA GŁÓWNA |

Budzisz się, otwierasz oczy, przeciągasz i... momentalnie rzucasz się w wir zadań i codziennych obowiązków. W pośpiechu, stresie, nierzadko głodna i zmęczona, z utęsknieniem czekasz na chwilę wieczornego relaksu. Stop! Twój poranek może przecież wyglądać inaczej.

1 / 5

Naukowcy przekonują, że to, w jaki sposób zaczniesz dzień, ma niebagatelny wpływ na twoje dalsze samopoczucie. Kto wie, może tych kilka porannych chwil będzie musiało naładować cię na cały długi dzień? Warto wykorzystać je jak najlepiej! Oto pięć porannych rytuałów, które na zawsze odmienią twoje życie. Do tej pory nikt nie wymyślił lepszego i zdrowszego sposobu na rozpoczęcie dnia, warto więc wprowadzić go do codziennej rutyny. Woda wypita zaraz po przebudzeniu pomaga usprawnić pracę nerek i oczyścić organizm z toksyn. Mobilizuje również mózg do pracy, dostarcza sporą dawkę tlenu i usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego. Łagodzi zgagę, nadkwasotę, a nawet neutralizuje szkodliwy wpływ używek. Wypita na czczo woda ma jeszcze jedną, cenną zaletę - wygładza płytkie zmarszczki, które powstają na skutek słabego nawodnienia organizmu. Likwiduje także niedoskonałości takie jak przebarwienia czy wypryski.