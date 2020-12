​Choroby skóry: Jak je rozpoznać i leczyć?

Jak pokazują badania, nawet co trzeci Polak choruje lub chorował na choroby skóry. Ich diagnoza nie zawsze jest szybka i łatwa. Schorzenia skóry wciąż bywają bagatelizowane przez pacjentów lub tłumaczone tzw. niegroźnym uczuleniem. To duży błąd, ponieważ nieleczone mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Aby przybliżyć problem chorób dermatologicznych, przedstawiamy przyczyny, objawy i sposób leczenia trądziku pospolitego, świerzbu i egzemy. To jedne z najczęściej występujących schorzeń skóry.