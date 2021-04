STRONA GŁÓWNA |

Nieestetyczne białe plamki są najbardziej widoczne na ciemnych włosach i czarnych ubraniach, ale nawet jeśli otoczenie nie dostrzega łupieżu, nikt nie czuje się komfortowo z opadającymi na ramiona kawałkami naskórka. Jak pozbyć się dokuczliwego problemu? Naturalnie rzecz jasna! Ocet jabłkowy, pokrzywa i cytryna – to trio może zdziałać cuda.

Łupież jest często spotykaną, kłopotliwą choroba skóry głowy. Powstaje w skutek przyspieszonego podziału komórek naskórka, co prowadzi do ich intensywnego złuszczania. Widzimy białe fragmenty naskórka, które mogą być efektem używania niedostosowanych do potrzeb skóry głowy kosmetyków, ale skojarzenie jest nieprzyjemne, bo zaczynamy powątpiewać w dbałość o higienę osoby, która ma łupież.