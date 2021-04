STRONA GŁÓWNA |

Segregują śmieci, przechodzą na dietę wegetariańską, żyją w zgodzie z ideą "zero waste" i edukują innych. Gwiazdy coraz częściej angażują się w ochronę środowiska naturalnego i zmieniają swoje nawyki. Poznajcie te, które od dawna stawiają na ekologię!

Leonardo DiCaprio Jesienią 2019 roku Leonardo DiCaprio przeznaczył niebagatelną sumę pięciu milionów dolarów na ratowanie płonących lasów Amazonii. Tym gestem przypieczętował swoją, trwającą już ponad dwie dekady, działalność proekologiczną! Już 21 lat temu aktor przekonywał bowiem, że zmiany klimatu są faktem, a człowiek staje przed jednym z największych wyzwań w historii. – Ziemia jest coraz cieplejsza, giną rafy koralowe i po raz pierwszy od uderzenia meteoru 65 milionów lat temu tak wiele gatunków roślin i zwierząt wyginęło w tak krótkim czasie - przekonywał. W 1998 roku aktor założył fundację Leonardo DiCaprio Foundation, której głównym celem jest właśnie ochrona środowiska, ale również walka o prawa rdzennej ludności Ameryki. Gwiazdor od lat wspiera także rekiny - zwierzęta cieszące się niestety złą sławą i od dawna zagrożone wyginięciem. DiCaprio założył więc kolejną fundację, Shark Conservation Fund, mającą na celu ochronę płaszczek oraz rekinów i przyczynił się do wpisania pięciu z nich na listę gatunków zagrożonych. To jednak zaledwie procent działalności proekologicznej aktora! DiCaprio krytykuje przemysł palmowy, zagrażający naturalnym siedliskom zwierząt, walczy o ochronę morświnów, a na ratunek oceanom przeznaczył aż siedem milionów dolarów. Dwa razy tyle zainwestował w walkę z nielegalnymi połowami i ochronę lasów tropikalnych, walczy również o nepalskie tygrysy, produkuje proekologiczne filmy dokumentalne i niezmiennie apeluje: - Teraz świat patrzy na was. Przyszłe pokolenia będą was wychwalać lub potępiać. Jesteście ostatnią nadzieją dla Ziemi. Prosimy was o jej ochronę albo my i wszystko, co kochamy, przejdzie do historii.