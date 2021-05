STRONA GŁÓWNA |

Rak płuc, rak trzustki, rak jelita grubego, rak przełyku i rak żołądka to jedne z najpóźniej wykrywanych nowotworów. Z tego powodu ich rokowania są zwykle bardzo złe. Zobaczcie, co musicie wiedzieć o nowotworach, które zabijają najszybciej.

1 / 5

Rak płuc Rak płuc to jeden z najgorzej rokujących nowotworów. Szacuje się, że każdego roku na raka płuc umiera ponad 24 tys. Polaków. Niestety, choroba w początkowej fazie jest bardzo trudna do wykrycia. Z tego powodu większość pacjentów zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium, które z kolei jest już praktycznie nie do wyleczenia. Trzeba pamiętać, że bezpośrednią przyczyną raka płuc jest palenie papierosów. Jak pokazują badania — odpowiada ono nawet za 90 proc. wszystkich przypadków choroby. Wczesny rak płuc może nie dawać żadnych objawów. Występujące symptomy mogą być także bardzo mało charakterystyczne i wskazywać mogą na wiele różnych schorzeń. Chodzi m.in. o kaszel, duszności, świszczące oddech czy chrypka. Wraz z pogłębieniem choroby pojawić się mogą poważniejsze objawy — wydzielina z krwią, znaczna utrata wagi, ból w klatce piersiowej, nawracające się zapalenie płuc, problemy z przełykaniem. W przypadku wystąpienia przerzutów, np. do mózgu, wątroby i innych organów, pojawić się mogą miejscowe bóle i żółtaczka.