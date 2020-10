Ajurweda: Którą doszą jesteś?

Narodziła się ponad 5 tysięcy lat temu w Indiach. Nazywana jest siostrą jogi, sztuką leczenia, ale przede wszystkim zachowania pierwotnej równowagi organizmu, harmonii duchowej i cielesnej.

Zdjęcie Nauczyciel Ajurwedy może pomóc w określeniu doszy, która w nas dominuje /123RF/PICSEL

Ajurweda, bo o niej mowa, to system medycyny indyjskiej, uznany przez Światową Organizację Zdrowia za koncepcję zdrowia i urody pod koniec lat 70. Według Ajurwedy, podstawowe elementy budujące nasz świat to żywioły, takie jak powietrze, przestrzeń, ogień, woda i ziemia. Przejawem tych żywiołów są natomiast trzy dosze - Vata, Pitta oraz Kapha. Unikalna kompozycja tych dosz określa natomiast naszą konstytucję psychofizyczną, a wiedza o niej pozwala uzyskać stan równowagi, wzmacniać zdrowie i siłę psychiczną.



Nasza kompozycja pozostaje niezmienna od momentu poczęcia, ale pod wpływem stresu, traum lub złej diety może ulec zaburzeniu - mówimy wtedy o nierównowadze. Jak poznać swoją doszę? W sieci można znaleźć darmowe testy, które pomogą nam ją określić, często jednak wynik takiego testu nie jest do końca miarodajny. Możemy wtedy skorzystać z pomocy nauczyciela Ajurwedy lub "metodą prób i błędów" spróbować określić ją samemu.





Vata

Reklama

Vata jest odpowiedzialna za ruch, przeważają więc w niej elementy powietrza i przestrzeni. Jest ruchliwa, pełna energii, często wysoka i zazwyczaj szczupła. Vata jest wygadana, twórcza i pomysłowa, choć bywa też lękliwa. Skóra vaty jest przesuszona, paznokcie słabe i kruche, a włosy cienkie i łamliwe. Cechą charakterystyczną vaty są również suche powierzchnie stóp.



Vata jest niestety podatna na dolegliwości jelitowe i zaburzenia odżywiania. Służą jej ciepłe pokarmy i napoje. Lubi ruch, ale szybko się męczy - powinna więc stawiać na umiarkowaną, ale regularną aktywność. Ma bardzo słabe zęby. Cierpi na bolesne okresy.





Pitta

Pitta to ogień, więc osoby, u których dominuje, obdarzone są ognistym temperamentem. Pitta jest bowiem pomysłowa, energiczna i ma bardzo silny charakter. Obdarzona jest zdolnościami przywódczymi, ale łatwo angażuje się w konflikty i szybko się irytuje. Skóra pitty jest wrażliwa, naczynkowa, pokryta piegami. Taka skóra źle znosi wysokie temperatury i szybko ulega poparzeniom słonecznym. Pitta ma gęste, często kręcone, silne włosy. Ma skłonności do krwawienia dziąseł. Źle znosi PMS.



Pitta ma duży apetyt, powinna dbać o regularne posiłki, które pozwolą jej utrzymać właściwą wagę. Ma skłonność do zgagi i nadkwasoty. Dobrze robią jaj koktajle warzywno-owocowe.





Kapha

Kapha odpowiedzialna jest za wzrost - osoby, u których przeważa mają więc tendencje do nadwagi i zatrzymywania wody w organizmie, bywają też krępe i powolne. Skóra kaphy jest gruba, dobrze nawilżona i długo pozostaje wolna od zmarszczek, ale lubi się przetłuszczać. Włosy są gęste, mocne, grube i lśniące.

Kapha często się przejada, a jej metabolizm jest powolny, więc szybko przybiera na wadze. Charakteryzują ją duże piersi i uda, mocne i silne zęby. Ma regularne okresy.