Zaawansowanie stadium alkoholizmu

Alkoholizm to poważna choroba i nie należy jej bagatelizować, tym bardziej że jej początkowe stadia mogą nie dawać niepokojących objawów. Uzależniona osoba może z powodzeniem bawić się i pić na imprezach ze znajomymi i mało kto posądzi ją o problem.

Zaawansowane stadium choroby wygląda już jednak inaczej, bo alkoholik coraz częściej pije w samotności, tracąc kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu. Jednoczenie nie dopuszcza on do siebie myśli, że ma poważny problem i właśnie to wypieranie powinno być ostatecznym alarmem dla jego bliskich i przyjaciół.

Warto wiedzieć, że choć każdy rodzaj alkoholu jest uzależniającą trucizną dla organizmu, to niektóre alkohole uzależniają zdecydowanie szybciej niż inne. To zestawienie może was mocno zaskoczyć.

Te alkohole uzależniają najszybciej! Pierwsza trójka to zaskoczenie

Na szczycie listy alkoholi, które uzależniają najszybciej, znajduje się niewinne na pozór... wino. Z badań wynika, że jest ono groźne szczególnie dla kobiet, które uzależniają się wyjątkowo szybko. Mniej podatni na uzależnienie od wina są mężczyźni.

W tym miejscu warto dodać, że kobiety są zdecydowanie mniej odporne na alkohol, niż mężczyźni i to nawet pięciokrotnie! Już kilka lat regularnego picia wystarczy, by przeciętna kobieta zniszczyła sobie wątrobę - mężczyźni wytrzymują nawet 20 lat dłużej.

Drugim alkoholem na liście tych najbardziej uzależniających jest piwo. Choć zawiera stosunkowo małą ilość alkoholu, to bardzo łatwo jest się od niego uzależnić. Podium zamyka wódka - zdecydowanie mocniejszy alkohol, z którym często kojarzymy zresztą chorobę alkoholową.

Inne niebezpieczne, szybko uzależniające alkohole to np. whisky szampan czy rum.

