Brązowy proszek, o którym wciąż mało się mówi. Obniża cholesterol, ułatwia odchudzanie i wspiera jelita
Nie każdy wie o istnieniu jeszcze zdrowszego - zdaniem wielu dietetyków zamiennika kakao. Ten brązowy proszek uznawany jest za "superfood", bo zawiera bombę odżywczych składników, a jego wpływ na zdrowie jest nieoceniony. Dlaczego warto mieć karob w swojej kuchni? Będziecie zaskoczeni.
Spis treści:
- Czym jest karob?
- Czym różni się karob od tradycyjnego kakao?
- Jakie właściwości ma karob?
- Komu szczególnie poleca się spożywanie karobu?
- Jak wykorzystać karob w kuchniu?
Czym jest karob?
Korob określany też jako mąka karobowa czy mąka świętojańska to proszek pozyskiwany z owoców drzewa świętojańskich, rosnących w rejonach basenu Morza Śródziemnego. Do Polski zaczął być importowany już lata temu, wraz z rozwojem trendów na zdrową żywność. Karob może być wykorzystywany w kuchni na wiele sposobów - np. do wypieku chleba, ciast i przygotowywania deserów. Konsystencją, kolorem i smakiem przypomina kakao, jednak jest słodszy i między innymi dlatego też bywa dla wielu lepszą opcją.
Czym różni się karob od tradycyjnego kakao?
Karob mimo iż w Polsce jest powszechnie dostępny, wciąż jest to produkt mało doceniany. Dla wielu osób jest on jednak regularnie wykorzystywany w kuchni, ponieważ ma do zaoferowania znacznie więcej niż kakao. Karob jest zdecydowanie słodszy, a w przeciwieństwie do kakao nie zawiera również kofeiny i teobrominy. Będzie to więc doskonały wybór dla alergików, dzieci, kobiet w ciąży jak i seniorów. Mimo iż kakao zawiera więcej żelaza (1 łyżka to około 0,75 mg tego składnika), to karob jest zdecydowanie lepszym źródłem błonnika oraz wapnia. Ponadto zawiera mniej tłuszczu i jest wolny od obecnego w kakao kwasu szczawiowego, który może hamować wchłanianie wapnia oraz cynku.
Jakie właściwości ma karob?
Karob to produkt wspierający organizm od wieloma względami. Do jego najważniejszych zalet należą:
- Korzystnie działanie na układ pokarmowy oraz trawienie
- Wspieranie funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego (zawiera witaminy A, D, E oraz witaminy z grupy B)
- Działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwzapalne
- Dzięki obecności kwasu galusowego przyspiesza gojenie się ran i może łagodzić objawy choroby wrzodowej żołądka
Komu szczególnie poleca się spożywanie karobu?
Spożywanie karobu poleca się każdemu, bez względu na wiek, w celu urozmaicenia diety i wzbogacenia jej o składniki odżywcze. Warto, aby w szczególności włączyły go do diety osoby, które szukają alternatywy dla mniej kalorycznego zamiennika kakao - będące na diecie odchudzającej, jak również ci, którzy mają problemy z zaparciami i dolegliwościami od strony układu pokarmowego. Po karob warto także sięgać w przypadku podwyższonego cholesterolu LDL (dzięki polifenolom pomaga utrzymać jego prawidłowy poziom), jak również występowania astmy i alergicznych problemów zdrowotnych (karob ma właściwości wykrztuśne). Karob to także produkt bezglutenowy, więc sprawdzi się u osób z nietolerancjami pokarmowymi.
Jak wykorzystać karob w kuchniu?
Karob można wykorzystać w diecie na wiele sposobów - dodawać do owsianek, koktajli, ciast, jogurtów, gofrów, naleśników, przekąsek czy wielu deserów. Można mieszać go z tradycyjnym kakao lub stosować "solo". Doskonale sprawdzi się też jako baza do gorącej czekolady do picia. Karob to też świetny, naturalny zagęstnik i może stanowić dodatek do dżemów czy sosów.