Spis treści: Czym jest karob? Czym różni się karob od tradycyjnego kakao? Jakie właściwości ma karob? Komu szczególnie poleca się spożywanie karobu? Jak wykorzystać karob w kuchniu?

Czym jest karob?

Korob określany też jako mąka karobowa czy mąka świętojańska to proszek pozyskiwany z owoców drzewa świętojańskich, rosnących w rejonach basenu Morza Śródziemnego. Do Polski zaczął być importowany już lata temu, wraz z rozwojem trendów na zdrową żywność. Karob może być wykorzystywany w kuchni na wiele sposobów - np. do wypieku chleba, ciast i przygotowywania deserów. Konsystencją, kolorem i smakiem przypomina kakao, jednak jest słodszy i między innymi dlatego też bywa dla wielu lepszą opcją.

Czym różni się karob od tradycyjnego kakao?

Karob mimo iż w Polsce jest powszechnie dostępny, wciąż jest to produkt mało doceniany. Dla wielu osób jest on jednak regularnie wykorzystywany w kuchni, ponieważ ma do zaoferowania znacznie więcej niż kakao. Karob jest zdecydowanie słodszy, a w przeciwieństwie do kakao nie zawiera również kofeiny i teobrominy. Będzie to więc doskonały wybór dla alergików, dzieci, kobiet w ciąży jak i seniorów. Mimo iż kakao zawiera więcej żelaza (1 łyżka to około 0,75 mg tego składnika), to karob jest zdecydowanie lepszym źródłem błonnika oraz wapnia. Ponadto zawiera mniej tłuszczu i jest wolny od obecnego w kakao kwasu szczawiowego, który może hamować wchłanianie wapnia oraz cynku.

Jakie właściwości ma karob?

Karob to produkt wspierający organizm od wieloma względami. Do jego najważniejszych zalet należą:

Korzystnie działanie na układ pokarmowy oraz trawienie

Wspieranie funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego (zawiera witaminy A, D, E oraz witaminy z grupy B)

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwzapalne

Dzięki obecności kwasu galusowego przyspiesza gojenie się ran i może łagodzić objawy choroby wrzodowej żołądka

Karob będzie świetnym dodatkiem do deserów, jogurtów i owsianek Anna Shalamova 123RF/PICSEL

Komu szczególnie poleca się spożywanie karobu?

Spożywanie karobu poleca się każdemu, bez względu na wiek, w celu urozmaicenia diety i wzbogacenia jej o składniki odżywcze. Warto, aby w szczególności włączyły go do diety osoby, które szukają alternatywy dla mniej kalorycznego zamiennika kakao - będące na diecie odchudzającej, jak również ci, którzy mają problemy z zaparciami i dolegliwościami od strony układu pokarmowego. Po karob warto także sięgać w przypadku podwyższonego cholesterolu LDL (dzięki polifenolom pomaga utrzymać jego prawidłowy poziom), jak również występowania astmy i alergicznych problemów zdrowotnych (karob ma właściwości wykrztuśne). Karob to także produkt bezglutenowy, więc sprawdzi się u osób z nietolerancjami pokarmowymi.

Jak wykorzystać karob w kuchniu?

Karob można wykorzystać w diecie na wiele sposobów - dodawać do owsianek, koktajli, ciast, jogurtów, gofrów, naleśników, przekąsek czy wielu deserów. Można mieszać go z tradycyjnym kakao lub stosować "solo". Doskonale sprawdzi się też jako baza do gorącej czekolady do picia. Karob to też świetny, naturalny zagęstnik i może stanowić dodatek do dżemów czy sosów.

