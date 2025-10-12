Spis treści: Boisz się demencji? Zadbaj o swój mózg już dziś 8 sposobów na lepszą kondycję mózgu wg ekspertów

Boisz się demencji? Zadbaj o swój mózg już dziś

Wyniki badań, publikacje naukowe, zalecenia ekspertów i lekarzy - problem chorób demencyjnych dotyka coraz więcej osób, a rokowania dla pokoleń, które jeszcze nie są w wieku senioralnym, nie jawią się pomyślnie. Wiele naszych codziennych nawyków sprawia, że nieświadomie "zwiększamy" szansę na zachorowanie na choroby takie jak alzheimer. Czy da się temu zapobiec? Eksperci są zgodni: zmiana stylu życia, nawet niewielkie, "kosmetyczne" poprawki do naszego rytmu dnia i diety mogą mieć w przyszłości kolosalne znaczenie dla naszego mózgu. Warto zacząć już teraz, by jak najdłużej cieszyć się jasnym i sprawnym umysłem. Bo tak jak każdy inny organ i mięsień w naszym ciele - wymaga dbałości i zaangażowania, a także troski. Geriatryk Scott Kaiser, neurolog Nilufer Ertekin-Taner oraz mikrobiolog Lisa Mosconi na łamach Women's Health podzielili się sprawdzonymi i skutecznymi wskazówkami na to, jak zadbać o kondycję najważniejszego organu w naszym ciele. Warto skorzystać z ich zaleceń.

8 sposobów na lepszą kondycję mózgu wg ekspertów

Dbaj o serce, aby wspierać mózg

Scott Kaiser, geriatryk w University of California, zwraca uwagę, że zdrowie serca i mózgu idzie w parze. Jedz więcej warzyw, owoców, orzechów i ryb, ogranicz czerwone mięso i przetworzone produkty. Regularnie mierz ciśnienie i cholesterol. Nawet 20-30 minut spaceru lub joga kilka razy w tygodniu wspiera krążenie i funkcje poznawcze.

Ruch codzienny to "lek dla mózgu"

Według Nilüfer Ertekin‑Taner, neurolog w Cleveland Clinic, aktywność fizyczna stymuluje pamięć i neuroplastyczność. Znajdź formę ruchu, którą lubisz, może to być bieganie, pływanie, taniec czy siłownia. Możesz też wprowadzić mikrotreningi w ciągu dnia: schody zamiast windy, czy krótka przechadzka w formie przerwy od obowiązków, czy pracy.

Utrzymuj kontakty społeczne

Scott Kaiser podkreśla, że rozmowy i spotkania z bliskimi są ćwiczeniem dla mózgu i obniżają stres. Regularnie umawiaj się na spotkania z przyjaciółmi, dołącz do grupy hobby, rozmawiaj z sąsiadami. Nawet krótkie rozmowy telefoniczne poprawiają nastrój i stymulują umysł.

Nie przestawaj się uczyć

Nie przestawaj się uczyć, bez względu na wiek 123 rf 123RF/PICSEL

Nilüfer Ertekin‑Taner rekomenduje nowe wyzwania umysłowe dla zachowania sprawności poznawczej. Nauka języka, kurs online, krzyżówki, sudoku czy gra na instrumencie to świetne ćwiczenia. Staraj się uczyć czegoś codziennie, choćby 15 minut.

Kontroluj poziom witamin

Lisa Mosconi, neurobiolog w Weill Cornell Medicine, podkreśla znaczenie witaminy D i B12 dla zdrowia mózgu. Regularnie badaj poziom witamin, a w razie niedoborów wprowadź suplementację po konsultacji z lekarzem. Jeśli wolisz, zadbaj o naturalne źródła: ryby, jajka, produkty mleczne, nasłonecznienie.

Stymuluj zmysły

Muzyka, aromaterpia, wyszywanie czy kolorowanie - stymuluj zmysły Wiroj Sidhisoradej 123RF/PICSEL

Lisa Mosconi zaznacza, że bodźce zmysłowe wzmacniają pamięć i koncentrację. Słuchaj muzyki, eksperymentuj w kuchni z nowymi smakami, spaceruj w naturze, korzystaj z aromaterapii. Włączaj różne zmysły codziennie - to skuteczny trening dla mózgu.

Chroń głowę przed urazami

Scott Kaiser przypomina, że nawet drobne urazy mogą mieć długofalowe skutki. Noś kask podczas jazdy na rowerze, hulajnodze czy rolkach. Dbaj o bezpieczne otoczenie w domu: usuń przeszkody i zabezpiecz ostre kanty. Ćwiczenia równowagi też zmniejszają ryzyko upadków.

Ogranicz ekrany przed snem

Ogranicz ekrany przed położeniem się spać 123 rf 123RF/PICSEL

Nilüfer Ertekin‑Taner podkreśla, że sen jest fundamentem regeneracji mózgu. Wyłącz telewizor, telefon i komputer co najmniej godzinę przed snem. Stwórz ciemną i cichą sypialnię. Wieczorem możesz sięgnąć po książkę lub medytację, by uspokoić umysł.

Jak widać wprowadzenie nawet niewielkich zmian do codziennej rutyny może być świetną inwestycją w przyszłość.

